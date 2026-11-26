儘管感恩節期間南加州預計天氣晴朗、氣溫溫暖，官員仍呼籲民眾避免前往海岸地區。由於異常高漲的天文大潮（King Tides）加上強勁海浪持續侵襲，沿海社區面臨較高的安全風險。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州感恩節期間受微弱聖塔安那焚風影響，天氣晴朗且偏熱，但周末後氣溫將下滑，12月初起降雨機率升高，沿海仍需留意大潮與強浪風險。

KTLA電視新聞報導，南加 州大部分地區26日感恩節 當天氣溫預計將升至華氏80多度，但隨著周末氣溫逐漸下降，可能再迎一波降雨。受微弱聖塔安那焚風（Santa Ana winds）影響，南加州26日及27日以晴朗天氣為主，氣溫也將高於季節平均水平。

報導指出，感恩節當天，洛杉磯 市中心氣溫預計將達華氏81至82度；內陸帝國各城市氣溫則預計升至華氏80度出頭至中段。聖費南度谷感恩節當天氣溫預計將達華氏82度，27日進一步升至84度。沿海地區氣溫也將在感恩節當天升至華氏80多度，出現較往年同期溫暖的天氣。

根據國家氣象局，隨著假期周末到來，南加州氣溫將逐漸下降。天氣型態也將出現轉變，隨著12月開始，南加州再度迎來降雨機率升高。預計從11月30日起，南加州大部分地區白天最高氣溫將回落至華氏60多度。

天氣可能從11月29日晚開始轉趨不穩定，30日晚有機會出現陣雨，12月1日降雨機率進一步提高，並可能出現較明顯的累積雨量。

KTLA電視台指出，12月3日可能有零星陣雨，12月4日則可能迎來另一波降雨，影響範圍甚至可能延伸至南加州部分高沙漠地區（High Desert）。國家氣象局也正密切觀察下周中旬是否可能形成一個規模較大的風暴系統，但目前其強度及可能帶來的降雨量仍存在不確定性。

另一方面，儘管感恩節期間南加州預計天氣晴朗、氣溫溫暖，官員仍呼籲民眾避免前往海岸地區。由於異常高漲的天文大潮（King Tides）加上強勁海浪持續侵襲，沿海社區面臨較高的安全風險。