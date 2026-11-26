協會會長廖偉民博士（Dr. Waimin Liu，前排左），代表協會捐贈Ayala High School中文社。（本報記者╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾岡華美協會舉辦感恩節慈善募款晚宴，結合表演、表彰與捐贈活動，支持Ayala高中中文教育，並彰顯社區公益與文化傳承精神。

奇諾岡華美協會（CAACH）近日舉辦「2026感恩節 慈善募款晚宴」，邀請社區各界人士齊聚一堂，共同參與這場融合感恩、文化藝術、公益慈善與社區表彰的年度盛會，展現社區團結互助、關懷公益的精神。

晚會部分參與者大合影。（CAACH提供）

晚會於21日舉辦，Ayala高中學生帶來的舞獅表演揭開序幕，以「吉獅獻瑞」為現場嘉賓送上美好祝福。隨後，市府代表Hue Quach及華興保險 創辦人張國興分別致詞，分享城市發展與社區事務相關理念，並肯定民間團體在促進社區交流、推動公益服務方面所扮演的角色。

活動中，華協也向Ayala高中中文社團捐贈經費，以實際行動支持校園中文教育，鼓勵年輕一代學習中文、認識中華文化，讓華語及中華文化得以在社區持續傳承，深耕下一代。

當晚文藝演出內容豐富多元，涵蓋中西聲樂、合唱、舞蹈及器樂等不同形式，演出陣容包括專業歌唱家、華協長青會成員、學生及協會文藝團體，充分展現社區多元文化特色與藝術活力。

晚會另一項重要環節是頒發年度菁英獎及社區貢獻獎，表揚長期深耕專業領域、熱心關懷社區，並積極支持公益事業的傑出人士與企業。年度菁英獎得主包括周永年博士、Jerry Kang及James Gallagher；年度社區貢獻獎則頒發給華興保險、Blue Peak Mortgage、大華超市、IEHP及寶島便當，肯定得獎者對社區發展及公益服務的長期支持與付出。

晚會最後由華協會長廖偉民致閉幕詞。他向出席嘉賓、贊助商、表演團體、義工及所有籌備工作人員表達誠摯謝意，感謝各界長期支持華協推動的社區服務與公益活動。華協未來將繼續秉持服務社區、促進文化交流、支持教育及推動公益的宗旨，與社區各界攜手合作，凝聚更多力量，共同打造更加和諧、多元且充滿活力的美好社區。