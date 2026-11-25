加州金融保護與創新局（DFPI）南加州銀行業務區域副局長Sukyee Lok在金融保護論壇上介紹金融監管業務及防詐、資訊安全等議題。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： DFPI指出，銀行防詐重點在掌握客戶交易習慣、強化訓練與資安；AI可輔助監控，但仍需人員判斷，加州也持續歡迎台資銀行與投資。

加州 金融保護與創新局（DFPI）南加州銀行業務區域副局長Sukyee Lok表示，銀行防詐關鍵在「認識客戶」、員工訓練及資安防護。銀行應掌握客戶平時的交易模式，例如往來30年、從未向東南亞匯款的客戶突然要求匯款，銀行就應進一步查證；若客戶登記的是共享辦公室地址，也應了解其實際營運情況。

Lok在洛杉磯 台美商會與美華銀行公會合辦的金融保護論壇上，就人工智慧 防詐的議題時表示，大型金融機構可運用人工智慧即時監控交易、辨識可疑活動，但科技無法完全取代第一線人員的判斷。即使系統發出警示，仍可能有陷入愛情詐騙的客戶堅持匯款，事後才向銀行求助，因此第一線溝通及客戶教育同樣重要。

針對AI增加證件辨識及「認識客戶」難度，Lok表示，銀行保密法採取以風險為本原則，要求金融機構建立合理政策及作業程序並執行，而非逐筆檢視所有交易或每一名客戶。對台灣資金赴美投資增加是否可能導致監管趨嚴，Lok表示，加州歡迎台灣投資，帶動商業活動及就業，不會因投資增加而提高監管強度。不過，資金跨境移動，金融機構仍須查明資金來源及實質受益人，確認資金確實來自台灣，而非其他地區的資金經由台灣進入美國。

Lok指出，加州是台資銀行長期在美布局的重要市場。目前在加州營運的台資銀行，主要分為台灣母行設立的海外分行，以及在美成立的子公司型商業銀行，其中三家屬後者。多數台資銀行在洛杉磯設有據點，部分也在北加州設有分行。

兩類銀行的業務模式有所不同。海外分行不能吸收零售存款，主要承作批發性業務，包括跨境貿易融資及參與聯合貸款，客戶多為與母行或台灣有業務往來的企業；子公司型商業銀行則可吸收存款，提供較完整的銀行服務，除貸款產品更多元，也延伸至財富管理業務。

談到金融監理，Lok指出，DFPI除監管州特許銀行及信用合作社，也負責信託、匯款、住宅房貸、投資顧問、消費金融及討債等業務。在加州承作房貸的相關機構均須取得執照。該局也會定期檢查州特許金融機構、外國銀行分行及本地商業銀行，確認其財務、經營管理及資訊科技等方面是否安全穩健。她表示，防詐與資訊安全已密不可分。監管人員會檢視金融機構是否建立足夠的網路防護措施，並定期進行測試；一旦遭受網路攻擊，金融機構也須具備營運復原能力，在短時間內恢復系統，降低客戶資料外洩及資金受損的風險。

目前共有12家台資銀行在加州營運。截至去年底，這些銀行總資產約200億美元、總放款近170億美元，兩項規模近六年持續成長。Sukyee Lok表示，幾乎所有台資銀行均能維持獲利，並對母行營運有所貢獻。