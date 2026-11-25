當事人分享醫療帳單截圖，沒有醫療保險，折扣後帳單近2.6萬。（Reddit截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 加州一名年收逾10萬的自雇男子因昏倒受傷送急診，縫5針後仍被收近2.6萬元，折射美國醫療費用高漲與保險負擔沉重的困境。

醫療費用高昂，讓收入不低的中產階級，也可能因突發意外陷入財務壓力。一加州 居民近日昏倒、撞傷頭部，前往急診接受治療，傷口縫了五針，醫院原始帳單約3萬4000元；即使獲無保險 自費折扣，仍需支付近2萬6000元。當事人表示，他年收入超10萬，卻仍負擔不起醫療保險 。

據The Nerd Stash報導，當事人在Reddit分享醫療帳單截圖。報導指出，當事人日前突然昏倒，不慎撞傷頭部，他先前往一家診所，希望處理傷口，但診所工作人員認為傷勢需要進一步治療，因此建議轉往醫院急診室。當事人表示，急診人員安排多項檢查，整個過程很快，他幾乎沒有機會詢問費用或對檢查項目表達意見，最後頭部傷口共縫五針。

原本以為只是一次處理外傷的普通就診，沒想到之後卻收到巨額帳單。當事人透露，醫院最初列出的費用約為3萬4000萬元。由於他沒有醫療保險，醫院提供自費折扣，但折扣後的帳單仍接近2.6萬元，並要求他在下個月付清。

若按縫合五針計算，這筆醫療費相當於每針超過5000元。不過，報導指出，近2萬6000元的費用不只包括傷口縫合，還涉及多項檢查。儘管如此，帳單金額仍令人難以接受。一未具名的急診室護士表示，急診室工作人員通常並不清楚各項醫療服務最終會向患者收取多少費用。

當事人表示，他是自雇人士，年收入超過10萬。但加州生活成本高，日常支出消耗大部分收入，因此無力再購買醫保。他還透露，過去身體狀況良好，先前主要關注牙科保險，並未充分考慮突發疾病或意外傷害可能帶來的醫療風險。

這並非個案。ABC 7電視台報導，加州一母親帶著9個月大的孩子前往急診，等候約90分鐘後離開，並未接受治療，數月後卻收到約4900元帳單。另有報導指出，舊金山一女子騎自行車摔傷後，由救護車送往急診，事後收到逾2萬元帳單。醫療費用壓力不只發生在沒有保險的人身上。KFF Health News報導，一加州居民雖有醫療保險，仍因急診及加護病房治療，面臨約7500元自付帳款。該報導引述研究指出，約四成加州成年人有醫療債務。

醫保成本上升之際，聯邦補助資格也將改變。加州全保指出，自2027年1月起，聯邦保費補助資格將限於特定移民身分，包括公民、綠卡持有人、古巴或海地入境者，以及符合條件的COFA移民。這意味著，尚未取得綠卡的難民、庇護者或持工作簽證者，將不能再獲聯邦保費補助；他們仍可購買保險，但須自行負擔全額保費。對投保人而言，補助取消可能使保費大幅增加，甚至每月高達上千元，讓原本就難以負擔保險費用的家庭更加吃力。

醫療費用高昂，讓收入不低的中產階級，也可能因突發意外陷入財務壓力。圖為民眾收到醫療帳單示意圖。（取自Pexels）