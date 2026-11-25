台灣達麗建設以1860萬元收購位於亞利桑納州鳳凰城的Corridors Corporate Center辦公大樓，並計畫投入約700萬元整修，吸引台積電周邊半導體供應鏈及科技企業進駐。（Google街景）

AI摘要 文章摘要整理： 達麗建設首度進軍鳳凰城，以1860萬元收購台積電廠區附近辦公樓，並規畫再投700萬元整修，瞄準半導體供應鏈與科技企業進駐。

台灣達麗建設首度進軍亞利桑納州 鳳凰城房地產市場，旗下美國子公司以1860萬元收購位於台積電 亞利桑納州廠區附近的一棟四層辦公大樓，並計畫再投入約700萬元整修，鎖定半導體供應鏈及科技企業進駐，看好台積電持續擴廠帶動的商用不動產需求。

「鳳凰城商業期刊」（Phoenix Business Journal）17日報導，總部位西雅圖 的達麗建設美國子公司（Da Li Development USA），日前以1860萬元向PR Corridors LLC買下位於鳳凰城2155 W. Pinnacle Peak Road的Corridors Corporate Center辦公大樓。

這棟建築共四層樓，總面積約13萬2000平方呎，是達麗建設在鳳凰城的首筆房地產投資。報導指出，達麗建設支付560萬元頭期款，其餘資金由兆豐國際商業銀行提供融資。

達麗建設美國子公司投資副總裁Simon Kyun表示，鳳凰城是全美成長動能強勁的市場之一，先進製造業及科技產業快速發展，是公司決定進軍當地的重要原因。尤其台積電在亞利桑納州規畫的總投資金額已超過2650億元，帶動供應商、設備商及相關合作企業聚集，形成持續擴大的半導體產業生態系。此次收購的大樓位於鳳凰城北部Deer Valley地區，距離台積電亞利桑納州廠區約7.5哩。Kyun指出，該地點位於台積電供應鏈及相關企業活動範圍，具有吸引科技及先進製造業相關企業設立辦公室的潛力。

目前Corridors Corporate Center出租率約85%，現有約1萬平方呎空間可供出租，未來另有5000至3萬6000平方呎不等的空間可能釋出。現有租戶主要來自金融、保險及房地產業，包括自2001年起進駐的安達保險（Chubb Insurance），以及Columbia Bank。該大樓鄰近101環狀公路及17號州際公路，交通便利，可連結鳳凰城都會區不同地區的企業主管及員工居住區域。

達麗建設計畫投入約700萬元進行建築整修，將更新公共區域、大廳、走廊及租戶設施，並增設約3500平方呎的公共設施中心，包括可容納50人的培訓會議室、小型討論室，以及提供座位與工作空間的租戶休息區。

Kyun表示，公司對整修完成後的出租前景具有信心。近年Deer Valley地區持續發展，原本尚未開發的州政府信託土地陸續出售，轉作住宅、零售、旅館及宗教設施等用途，但大型甲級辦公空間仍相對稀少。

代表賣方、Newmark房地產公司的Chris Marchildon指出，鳳凰城都會區辦公樓投資市場表現因建築條件及地區而異，目前私募資本與高資產投資人是較積極的買方，機構投資人及貸款機構則相對審慎。

他表示，包括Deer Valley、Camelback Corridor及錢德勒（Chandler）等地區，投資人正尋找能以低於重新興建成本購入優質辦公樓的機會，藉由現有租金收入及未來租金成長獲取收益。Kyun則表示，鳳凰城將是公司未來持續拓展的市場，目前也正評估都會區其他地點的投資機會。