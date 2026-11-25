幼童用品包內有玩具、文具等物品，袋上貼有分會「Giving Thanks, Sharing Love」標籤。（世華南加州分會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 世華南加州分會聯合聖猶德社區診所舉辦感恩節公益活動，捐出100份、總值6000元的嬰幼兒與家庭禮包，透過會員捐贈及分會配捐傳遞溫暖。

世界華人工商婦女企管協會（世華）南加 州分會日前攜手聖猶德醫療中心（Providence St. Jude Medical Center）旗下社區診所Finamore Place Clinic，舉辦「感恩有愛，溫暖加倍」感恩節 公益捐贈活動，捐出100份、總值6000元的愛心禮包，送給社區有需要的嬰幼兒及家庭，協助減輕生活負擔。

世華南加州分會將愛心禮包裝車，準備送往Finamore Place Clinic。（世華南加州分會提供）

這批禮包由會員響應捐贈，分會再以1比1方式配捐。每份禮包價值60元，包括嬰兒用品包和幼童用品包各50份，內含尿布、嬰兒濕紙巾、包巾、幼童書包、午餐盒、文具及玩具等實用物資。

分會會員在診所人員帶領下參觀診所。（世華南加州分會提供）

世華南加州 分會會長孟心韻表示，感恩節不只是感謝自己所擁有的，更重要的是將感恩化為行動，把愛分享給需要的人。她說，會員的愛心加上分會的支持，就能創造雙倍溫暖。她希望透過實際的公益服務，讓世華不僅凝聚華人女性的力量，也能積極走入主流社會，與不同族裔的社區建立連結。

世華南加州分會會員與診所及基金會人員一同合影。（世華南加州分會提供）

此次活動由分會總幹事閻宜文負責聯繫，閻宜文同時擔任聖猶德紀念基金會（Providence St. Jude Memorial Foundation）董事，推薦以服務低收入家庭的社區診所作為合作夥伴，並統籌物資採購、禮包準備及活動協調。