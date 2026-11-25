感恩節期間，聖蓋博谷多市放寬夜間停車限制，但各市適用日期及豁免範圍不同，民眾走親訪友前應先確認當地停車規定。圖為巴沙迪那市的咪表停車區。（本報資料照╱記者王若然攝影）

感恩節 到親友家聚餐，打算把車停在路邊過夜，得先看地址在哪一市。天普 市、亞凱迪亞 、南巴沙迪那及阿罕布拉，今年感恩節前後都放寬夜間停車執法，但起迄日期不同。

天普市於22日凌晨零時至29日晚11時59分，暫停取締未持許可證的夜間停車。市議會也通過年底假期安排，12月20日凌晨零時至2027年1月3日晚11時59分，適用同樣措施。

亞凱迪亞警方自22日凌晨2時30分起暫停夜間停車取締，至30日凌晨2時30分恢復。警方提醒，掃街時段禁停及其他停車規定仍照常執行。南巴沙迪那的夜間停車許可豁免則自23日凌晨2時起，至29日上午6時結束。市府這次公告放寬的是夜間停車許可，未取消其他停車限制。

阿罕布拉自26日起至29日暫停夜間停車取締，30日恢復；掃街禁停則只在26日及27日暫停取締。

巴沙迪那市府指出，26日所有停車咪表免費，停車時限也不取締，27日恢復咪表執法。不過，夜間停車限制、紅線禁停及消防栓旁違停等，感恩節當天仍照常取締。若要在親友家過夜，應先確認當地的夜停規定，別把白天咪表免費當成晚上也能停。