美華聯連續第五年組隊參加好萊塢大遊行。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美華聯以百人團隊參與第94屆好萊塢聖誕大遊行記者會，藉由傳統表演與熊貓元素展現華人文化，並將於29日正式出動約300人及7輛車參與遊行。

第94屆好萊塢 聖誕大遊行記者會23日在好萊塢Ovation舉行，美國華人 社團聯合會（RCAO，簡稱美華聯）組織百人團隊出席，帶來腰鼓響扇、長衫旗袍等精采表演，彰顯華人文化。

第94屆好萊塢聖誕大遊行記者會23日在好萊塢Ovation舉辦，不同族裔聚集一堂。（記者張宏／攝影）

聖誕老人、馴鹿Rudolph及聖誕小精靈驚喜現身。（記者張宏／攝影）

美國華人社團聯合會組織百人團隊出席記者會。（記者張宏／攝影）

美華聯由八人傳統鑼鼓隊率先登場，接續呈現腰鼓響扇、長衫旗袍及中華民族服飾表演。大熊貓演員與現場觀眾互動，充氣大熊貓亦同步亮相，營造歡樂熱鬧的節慶氣氛，可謂是全場最醒目的文化符號。

美華聯理事長趙林代表團隊發表中英文講話。（記者張宏／攝影）

華人青少年表演現腰鼓響扇。（記者張宏／攝影）

美華聯多名代表出席。（記者張宏／攝影）

美華聯理事長趙林代表團隊表示，今年適逢美國250周年，也是美華聯連續第五年組隊參加。美華聯以「共慶美國獨立250周年・展現華人文化風采」為主題，透過傳統中華藝術與節慶元素，與洛杉磯 各族裔社區共慶盛事。屆時會組織約300人參加29日下午6時舉行的遊行，並安排七輛車參與。隊伍將由美華聯橫幅隊領隊，大熊貓互動員及小獅子隊員分列兩側，鑼鼓隊隨後行進。另有八輛Cybertruck組成節慶車隊，其中一輛為LED展示車。旗袍隊、腰鼓響扇太平鼓隊及中華民族服飾展示隊將依序亮相，並配置音響車支援演出。

美華聯連續數年出席大遊行活動，向世界展示中華文化。（記者張宏／攝影）

玻利維亞傳統舞蹈團Caporales San Simón帶來精彩演出。（記者張宏／攝影）

旗袍表演每年求新求變。（記者張宏／攝影）

洛杉磯市議員Heather Hutt表示，今年將有97位影視明星及貴賓、13支行進樂隊、12組表演團體、6個大型氣球、5輛彩車及40輛電影主題車參與。由《Entertainment Tonight》主持人Kevin Frazier及Nischelle Turner擔任共同大遊行主席，並支持美國海軍陸戰隊Toys for Tots慈善計畫。