11月29日好萊塢聖誕遊行 美華聯百人參與
美華聯以百人團隊參與第94屆好萊塢聖誕大遊行記者會，藉由傳統表演與熊貓元素展現華人文化，並將於29日正式出動約300人及7輛車參與遊行。
AI摘要
文章摘要整理：
美華聯以百人團隊參與第94屆好萊塢聖誕大遊行記者會，藉由傳統表演與熊貓元素展現華人文化，並將於29日正式出動約300人及7輛車參與遊行。
第94屆好萊塢聖誕大遊行記者會23日在好萊塢Ovation舉行，美國華人社團聯合會（RCAO，簡稱美華聯）組織百人團隊出席，帶來腰鼓響扇、長衫旗袍等精采表演，彰顯華人文化。
美華聯由八人傳統鑼鼓隊率先登場，接續呈現腰鼓響扇、長衫旗袍及中華民族服飾表演。大熊貓演員與現場觀眾互動，充氣大熊貓亦同步亮相，營造歡樂熱鬧的節慶氣氛，可謂是全場最醒目的文化符號。
美華聯理事長趙林代表團隊表示，今年適逢美國250周年，也是美華聯連續第五年組隊參加。美華聯以「共慶美國獨立250周年・展現華人文化風采」為主題，透過傳統中華藝術與節慶元素，與洛杉磯各族裔社區共慶盛事。屆時會組織約300人參加29日下午6時舉行的遊行，並安排七輛車參與。隊伍將由美華聯橫幅隊領隊，大熊貓互動員及小獅子隊員分列兩側，鑼鼓隊隨後行進。另有八輛Cybertruck組成節慶車隊，其中一輛為LED展示車。旗袍隊、腰鼓響扇太平鼓隊及中華民族服飾展示隊將依序亮相，並配置音響車支援演出。
洛杉磯市議員Heather Hutt表示，今年將有97位影視明星及貴賓、13支行進樂隊、12組表演團體、6個大型氣球、5輛彩車及40輛電影主題車參與。由《Entertainment Tonight》主持人Kevin Frazier及Nischelle Turner擔任共同大遊行主席，並支持美國海軍陸戰隊Toys for Tots慈善計畫。
美國華人社團聯合會組織百人團隊出席記者會，並以傳統鑼鼓、腰鼓響扇、旗袍與民族服飾等表演，成為活動中的重要文化代表。 美華聯以「共慶美國獨立250周年・展現華人文化風采」為主題，預計29日率約300人、7輛車參加遊行，並以多元節目呈現華人社區特色。 今年遊行將有97位影視明星及貴賓、13支行進樂隊、12組表演團體、6個大型氣球、5輛彩車與40輛電影主題車，並結合Toys for Tots慈善計畫。
精華 FAQ
美國華人社團聯合會組織百人團隊出席記者會，並以傳統鑼鼓、腰鼓響扇、旗袍與民族服飾等表演，成為活動中的重要文化代表。
美華聯以「共慶美國獨立250周年・展現華人文化風采」為主題，預計29日率約300人、7輛車參加遊行，並以多元節目呈現華人社區特色。
今年遊行將有97位影視明星及貴賓、13支行進樂隊、12組表演團體、6個大型氣球、5輛彩車與40輛電影主題車，並結合Toys for Tots慈善計畫。
上一則
丟棄陪審員通知、不投票可避傳召？ 法院有辦法找到你
下一則