希望之城糖尿病、內分泌及代謝科主任王平分享第二型糖尿病照護新進展，提醒患者控制血糖之餘，也要留意心血管風險與腎功能。（線上活動截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，第二型糖尿病治療不只看血糖是否達標，還要兼顧心血管、腎臟與體重管理，部分GLP-1藥物也可能帶來額外效益。

第二型糖尿病 患者血糖 達標，就能放心了嗎？南加州希望之城（City of Hope）國際醫療中心近日在杜瓦迪（Duarte）舉辦「希望無國界」（Spread the Hope 2026）交流活動，邀請醫師分享癌症與糖尿病治療進展。

希望之城糖尿病、內分泌及代謝科主任王平（Ping H. Wang）在會中指出，血糖達標後，仍須留意心血管疾病風險及腎功能。即使兩名患者的血糖數字相近，若一人曾中風 或已有腎功能問題，醫師選藥時考量的重點也會不同。

王平說，過去糖尿病藥物的研發主要著眼於降低血糖。如今，醫師也會評估藥物能否降低心血管事件風險、延緩腎病惡化，或協助患者管理體重。他在現場問答中提到，糖化血色素可反映一段時間的血糖狀況，選擇治療方案時，還要看患者已有的併發症，以及用藥可能帶來的長期效益。

近年受到關注的GLP-1受體促效劑，可在血糖升高時促進胰島素分泌，也會延緩胃排空、降低食欲，因此能幫助部分患者控制血糖和體重。這類藥物中的部分品項，也在特定患者族群中顯示心血管或腎臟方面的效益。王平提到，對已有冠心病或曾中風的患者，降低日後心血管事件的風險，也是治療的重要考量。

現場有人問到，已經洗腎的糖尿病患者，治療還能著重在哪裡？王平說，腎衰竭患者的心血管疾病風險較高，即使已經開始洗腎，降低這方面的風險仍是照護的一環。

王平在問答中也提到，希望之城研究團隊回顧452名同時罹患第二型糖尿病和侵襲性乳癌的女性病歷。研究發現，確診後使用GLP-1類藥物者，死於任何原因的風險較未使用者低約49%。

王平表示，這項發現仍待進一步驗證。研究採回溯分析，統計的是所有死因，無法判定兩組的差異有多少來自乳癌、心血管疾病或其他原因，也無法確定用藥本身是否造成存活差異。