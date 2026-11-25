醫：血糖達標 仍須防心腎病風險
專家指出，第二型糖尿病治療不只看血糖是否達標，還要兼顧心血管、腎臟與體重管理，部分GLP-1藥物也可能帶來額外效益。
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專家指出，第二型糖尿病治療不只看血糖是否達標，還要兼顧心血管、腎臟與體重管理，部分GLP-1藥物也可能帶來額外效益。
第二型糖尿病患者血糖達標，就能放心了嗎？南加州希望之城（City of Hope）國際醫療中心近日在杜瓦迪（Duarte）舉辦「希望無國界」（Spread the Hope 2026）交流活動，邀請醫師分享癌症與糖尿病治療進展。
希望之城糖尿病、內分泌及代謝科主任王平（Ping H. Wang）在會中指出，血糖達標後，仍須留意心血管疾病風險及腎功能。即使兩名患者的血糖數字相近，若一人曾中風或已有腎功能問題，醫師選藥時考量的重點也會不同。
王平說，過去糖尿病藥物的研發主要著眼於降低血糖。如今，醫師也會評估藥物能否降低心血管事件風險、延緩腎病惡化，或協助患者管理體重。他在現場問答中提到，糖化血色素可反映一段時間的血糖狀況，選擇治療方案時，還要看患者已有的併發症，以及用藥可能帶來的長期效益。
近年受到關注的GLP-1受體促效劑，可在血糖升高時促進胰島素分泌，也會延緩胃排空、降低食欲，因此能幫助部分患者控制血糖和體重。這類藥物中的部分品項，也在特定患者族群中顯示心血管或腎臟方面的效益。王平提到，對已有冠心病或曾中風的患者，降低日後心血管事件的風險，也是治療的重要考量。
現場有人問到，已經洗腎的糖尿病患者，治療還能著重在哪裡？王平說，腎衰竭患者的心血管疾病風險較高，即使已經開始洗腎，降低這方面的風險仍是照護的一環。
王平在問答中也提到，希望之城研究團隊回顧452名同時罹患第二型糖尿病和侵襲性乳癌的女性病歷。研究發現，確診後使用GLP-1類藥物者，死於任何原因的風險較未使用者低約49%。
王平表示，這項發現仍待進一步驗證。研究採回溯分析，統計的是所有死因，無法判定兩組的差異有多少來自乳癌、心血管疾病或其他原因，也無法確定用藥本身是否造成存活差異。
因為血糖控制只是治療的一部分，患者仍可能面臨心血管疾病與腎功能惡化風險。醫師會依是否曾中風、是否已有腎病等狀況，調整用藥與照護重點。 這類藥物可在血糖升高時促進胰島素分泌，並延緩胃排空、降低食欲，有助控制血糖與體重。部分品項也已在特定族群顯示心血管或腎臟方面的效益。 研究回顧452名同時罹患第二型糖尿病與侵襲性乳癌的女性病歷，發現確診後使用GLP-1藥物者，所有死因風險較低約49%。但這是回溯分析，無法證明因果，也分不清差異來源。
精華 FAQ
因為血糖控制只是治療的一部分，患者仍可能面臨心血管疾病與腎功能惡化風險。醫師會依是否曾中風、是否已有腎病等狀況，調整用藥與照護重點。
這類藥物可在血糖升高時促進胰島素分泌，並延緩胃排空、降低食欲，有助控制血糖與體重。部分品項也已在特定族群顯示心血管或腎臟方面的效益。
研究回顧452名同時罹患第二型糖尿病與侵襲性乳癌的女性病歷，發現確診後使用GLP-1藥物者，所有死因風險較低約49%。但這是回溯分析，無法證明因果，也分不清差異來源。
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