橙縣聖塔安娜市（Santa Ana）9名高中生將飛往中國，參加在北京舉行的「月球基地挑戰賽」（Lunar Base Challenge）國際AI機器人創新競賽。（MSA-SA提供）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣聖塔安那市9名高中生將赴北京參加月球基地挑戰賽，並走訪中國多地科技企業與景點，透過國際競賽與交流拓展STEAM視野。

美國感恩節 期間，橙縣 聖塔安那市（Santa Ana）九名高中生將飛往中國，參加在北京舉行的「月球基地挑戰賽」（Lunar Base Challenge）國際AI機器人創新競賽，並安排參訪小米 、大疆及華大基因等科技企業，了解中國在機器人、無人機及自動化領域的發展。

這九名學生來自Magnolia Science Academy-Santa Ana（MSA-SA），分成三支隊伍，成員為9至12年級學生，將與來自世界各地的10支隊伍同場競技。賽事由國際AI機器人教育網絡MAGIKID及其非營利組織AIRII主辦，地點設於北京京西學校（Western Academy of Beijing）。學生代表團11月20日從洛杉磯國際機場出發，預計11月29日返美。

代表聖塔安那的加州第46選區聯邦眾議員Lou Correa表示，這趟旅程讓學生有機會與世界各地優秀年輕人才交流、切磋技術，也能將國際競賽經驗帶回社區。他指出，三年前便與校方討論，希望透過機器人及科技實作，讓學生累積實際經驗，如今學生已能自行設計、編寫程式並參加競賽，進一步站上國際舞台。

除了參賽，學生也將走訪北京、上海及深圳，參觀機器人展示館、小米汽車超級工廠、越疆機器人（Dobot Robotics）、大疆旗艦店及華大基因，了解人形機器人、機械手臂、汽車製造自動化、無人機及生物科技等應用，並參訪萬里長城、故宮及天安門廣場。

部分學生是第一次搭飛機出國。11年級學生Christopher Alonzo Martínez Lázaro表示，期待認識中國文化及機器人技術，雖然首次搭機難免緊張，仍十分期待這趟旅程。MSA-SA校長Steven Keskinturk表示，希望透過國際交流及競賽，讓聖塔安那學生接觸STEAM教育，拓展視野並展現學習成果。

MSA-SA是一所提供TK至12年級教育、以STEAM為特色的加州特許公立學校，隸屬Magnolia Public Schools教育網絡。校方透過機器人、AI及實作課程，鼓勵學生參與州級、全國及國際科學競賽。