房客Andrew Elrod與Brigid Elrod夫婦向974 S. Gramercy Place公寓的房東K3 Holdings提告，獲得765萬元賠償金。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯陪審團認定K3 Holdings以怠慢維護、施工與恐嚇逼退低租金房客，判賠765萬元；庭上更爆出負責人曾提議假扮ICE探員嚇走西裔住戶。

根據The Korea Daily，MyNewsLA等媒體，洛杉磯 韓國城（Koreatown）房東K3 Holdings遭控透過怠慢房屋維護、違法施工及恐嚇手段，迫使租金 低於市場行情的房客搬離。洛杉磯縣高等法院陪審團日前以11比1裁定，公司未妥善維護公寓，並騷擾、報復參與租客組織活動的住戶，判須支付765萬元賠償。

這起案件由房客Andrew Elrod與Brigid Elrod夫婦提告。陪審團判給兩人450萬元，用於彌補生活不便、焦慮、羞辱及精神痛苦等損失，另裁定K3 Holdings及三家關係企業支付315萬元懲罰性賠償。

庭審期間，一名前K3資產管理經理出庭作證，指公司負責人Nathan Kadisha曾提議，讓員工穿上假冒的美國移民暨海關執法局（ICE ）制服，恐嚇公寓內的西裔房客搬離，還表示不希望公司將房屋出租給非裔。

Elrod夫婦指控，K3透過減少房屋維護、違法施工及恐嚇等方式，迫使租金低於市場行情的住戶接受搬遷買斷方案，以便提高旗下39棟公寓的租金。雖然此次判決僅涉及夫婦居住的974 S. Gramercy Place公寓，但代表他們的律師Jacob Woocher指出，庭審證據也揭露公司在其他物業的經營手法。

證據包括Kadisha的簡訊及電子郵件，其中一則訊息顯示，他曾向同事表示，若能在施工期間迫使房客搬遷，將大幅提高對方接受買斷方案的可能性。

陪審團也認定，K3及其子公司曾透過調漲租金、削減水電等公用服務，施壓房客搬離，相關行為違反洛杉磯市2021年《租客反騷擾條例》（Tenant Anti-Harassment Ordinance）。

K3在公司網站上將自己定位為家族經營的房地產投資集團，強調致力於提供平價住宅，並將住房視為基本人權。不過，Lenehan批評，公司宣稱改善房屋、維持住宅可負擔性的說法，與租客實際遭遇的情況完全不符。

Lenehan指出，其他參與2022年訴訟的房客後來陸續與公司和解，但Elrod夫婦拒絕和解，決定繼續訴訟。K3及其首席律師截至報導所述時間尚未回覆媒體置評要求。