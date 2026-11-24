華人Jenny徐日前被朋友養的德國牧羊犬咬。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文描述華人在美被狗貓咬抓後，因美國醫療體系較少常備狂犬疫苗而多被建議先觀察，並提醒蝙蝠咬傷才更需立即處置。

華人 在美被迫練就「金剛不壞之身」？被狗咬被貓抓，都無需打疫苗 ，完全靠自己扛？在中國被狗咬了，人們的第一反應可能是趕緊打狂犬疫苗。而在美國，華人打遍診所卻可能找不到一針疫苗，甚至連醫護人員都不知道狂犬疫苗是什麼。即使是孕婦被野貓抓傷，急著去急診打破傷風，得到的答覆也是「不用打，回家觀察」。

華人Jenny徐日前去朋友店裡玩，朋友店裡有養數隻德國 牧羊犬，因為性情溫順，平時就散養在店裡，Jenny和幾隻狗也都比較熟悉，所以毫無防備。朋友在後院種了菜蔬，邀請她去後院看，朋友走在前面，她跟在後面，結果沒走幾步，從一個籠子裡突然竄出一隻狗咬了Jenny的膝蓋。雖然只是輕輕咬一下就被主人嚇阻，但是Jenny的膝蓋還是有輕微抓痕和破皮。

Jenny說，她從小到大沒有被狗咬過，但聽說過人染狂犬病必死無疑，當下很緊張，趕緊找朋友要碘酒擦拭。朋友說家裡的狗都是每年打疫苗的，咬人那隻只是緊張過度，不是犯病咬人，讓她不用擔心。

Jenny回家後還是不放心，就詢問AI，AI讓其給診所打電話詢問是否有狂犬疫苗，結果聖蓋博谷周邊打了四五個電話，包括診所和緊急護理中心，結果全部都說沒有狂犬疫苗，有的工作人員甚至都沒聽說過有這種疫苗。Jenny又打給洛縣疾病防疫中心，電話錄音讓其留言描述情況，之後會有醫生回電。醫生回電聽聞她的情況，讓她先觀察狗的狀況，因為狗如果狂犬病發作通常10天內都會出現異常和死亡，如果狗沒事人就沒事。她對這個答案啼笑皆非，不知道是自己緊張過度，還是美國醫生心太大，不過最後的確狗活著，人也活著。

無獨有偶，南加華人劉小姐在懷孕22周時被家附近的野貓抓過，想打破傷風也是遭遇類似情況。她說，家附近經常有一隻野貓徘徊，它很可愛，但是有一次和其玩耍被抓傷破皮，她因為在孕期，就趕緊去急診室想打破傷風，結果被告知沒有這種針，讓其不必大驚小怪，說北美幾乎找不到人類感染破傷風的案例，讓她先觀察。之後因為沒有異樣就此作罷了。

傳染病醫師黃重德表示，美國被狗和貓咬引起的狂犬病病例已很少，一般醫院和急診室都沒有這種疫苗，要去政府衛生部門報備，根據情況處理。但如果是被蝙蝠和其他動物咬傷就要警惕，因為蝙蝠引發的病毒疾病機率更高，要第一時間到醫生那裡處理傷口，然後聯繫政府部門打疫苗。

南加華人劉小姐在懷孕22周時被家附近的一隻野貓抓過。（讀者提供）