律師建議，快遞員若發現有狗靠近或環境不安全，不要貿然進入。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州兩名華人快遞員在同一住址先後遭狗攻擊，律師提醒被咬後應先保命、就醫並蒐證，以利日後向狗主人或房東求償。

南加 很多華人 從事快遞、外賣工作，對他們來說，居民家的狗是一大威脅。最近兩華人快遞員在同一地址遭遇惡犬，其中一人大腿被狗嚴重撕咬，傷口慘不忍睹。律師提醒，若被狗攻擊，當事人應先確保安全、儘快就醫，並拍照保存相關證據，以免後續索賠難度增加。

凌圖律師事務所蔡沈祺律師指出，洛杉磯 一處民宅，一周內先後兩華人快遞員送貨時被狗咬傷。其中一人傷勢較輕，手部有咬傷及瘀青；另一人傷勢嚴重，大腿被狗咬後血肉模糊，而且留下明顯牙印。蔡沈祺指出，這兩名快遞員彼此不認識，卻在同一住址先後遭遇類似事件。據當事人描述，院內可能有三隻狗，他們進入居民前院放包裹時，惡犬突然跳出來攻擊。但兩人都沒有拍到這隻狗的照片，後來返回現場，已找不到咬人的狗。

快遞員被狗咬的案件頻繁發生，但調查難度大，取證困難。此案中的兩名受傷華人逃離現場後馬上報警，據稱，警方當時要求他們聯絡動物管理部門。蔡沈祺建議，遭狗攻擊時，應先逃離危險處境，等確認安全後，再拍攝傷口、事發房屋及周邊環境，同時記下事發時間與地址，保存就醫紀錄、醫療收據及誤工資料。若能在安全情況下拍到狗及其主人，或取得目擊者聯絡方式，將有助後續索賠。

被狗咬後可以索賠的對象不只狗主人，蔡沈祺表示，房屋所有人也可能涉及責任，但須視房東是否知情、是否知道這隻狗具有危險性，以及其他具體事實判斷，不能僅憑房屋周圍是否有警示牌就認定責任歸屬。

賠償項目包括醫療費、誤工損失及其他依法可請求的損害。若是在工作期間受傷，快遞員也需盡快通知雇主，了解是否涉及工傷理賠。對於經常進入住戶門廊或院子的快遞員，蔡沈祺建議，送貨前留意周圍警示，若發現有狗靠近或環境不安全，不要貿然進入，優先保護自身安全。

USPS公布的數據顯示，2025年全美郵差遭狗攻擊事件超過5200起。其中，洛杉磯市70起，全美排第一；加州673起，是此類事件最多的州。郵局提醒民眾，狗即使被圍欄或電子圍欄限制，也不代表送貨員一定安全；若發現狗在附近活動、吠叫，或有可能接近自己，應保持距離，避免貿然進入；必要時留在車內，待狗被妥善控制後再送。