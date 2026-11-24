感恩節烤火雞前，專家建議避免用水沖洗生火雞，以免細菌隨水花濺到廚房檯面或其他食材。（示意圖，美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節處理火雞時，專家提醒不要先沖洗生肉，應以正確解凍、分開處理生熟食、用溫度計確認熟度，並在2小時內冷藏剩菜。

感恩節 26日登場，不少家庭已買好火雞，準備在家招待親友。有人拆開包裝後，習慣先把生火雞放進水槽沖洗，再擦乾、抹上調味料。食品安全專家提醒，這個看似「衛生」的動作，反而可能讓細菌隨水花濺到水槽、檯面，甚至沾到一旁等著上桌的食物。如果火雞還在冷凍庫，眼下更該做的是看一眼包裝上的重量，倒推解凍時間。

據ABC新聞報導，生火雞可能帶有沙門氏菌 、彎曲桿菌等。北卡羅來納州 立大學食品安全專家Benjamin Chapman指出，水流打在生肉表面時，飛濺的水滴會把汙染帶到周圍。若只是想除去表面水分，可用廚房紙巾輕拍吸乾，用完即丟棄。處理生肉後應洗手，生肉和沙拉等即食食物要分開使用砧板和刀具。沾到生肉汁的檯面，應先用肥皂水清潔，再消毒。

美國農業部建議，冷藏室應維持在華氏40度（約攝氏4度）以下，整隻火雞每4至5磅約需24小時解凍。以12磅火雞為例，放在冰箱冷藏室約需兩天半至三天。若買的是16至20磅的大火雞，通常得留四至五天。火雞在冰箱裡完全解凍後，還可再冷藏一至兩天，讓備餐時間有些彈性。

如果時間不夠，可用冷水解凍。把火雞裝在不漏水的袋中，整隻浸入冷水，每30分鐘換一次水，按每磅約30分鐘估算。12磅的火雞約需六小時，解凍後應立即烹煮。別為了趕時間把整隻火雞擱在廚房檯面上，因為即使中心還結冰，外層也可能已升溫，讓細菌開始繁殖。

火雞出爐時，表皮金黃、肉汁變清，都不足以判斷是否熟透。農業部建議用食物溫度計，量雞胸最厚處、大腿及翅膀最內側，三處都至少要達到華氏165度（約攝氏74度）。有些火雞附有烤熟會彈起的塑膠指示器，查普曼說，這類裝置有時會提早彈出，仍應以溫度計讀數為準。

火雞上桌後，也別讓整桌菜陪著客人聊一整晚。羅格斯大學食品科學專家Donald Schaffner指出，切好的火雞、馬鈴薯泥和肉汁等剩菜，應在離火後兩小時內放入冰箱。份量多時可分裝到幾個淺盒，讓食物更快冷卻。