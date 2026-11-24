徐永泰（左）把惠君為牛津聖約翰學院院長Sue Black畫的肖像畫送給本尊。（徐永泰提供）

AI摘要 文章摘要整理： 藝術希望基金會在羅斯密西來大學舉辦首屆特殊繪畫公益展，展出49名青少年的百餘幅作品，盼透過藝術看見特殊兒童的能力與價值。

由美國藝術希望基金會主辦的「首屆特殊繪畫作品公益展」日前在羅斯密西來大學舉辦。

展覽匯集49名青少年百餘幅繪畫作品，其中有十名是特殊兒童，他們以繽紛色彩與豐富想像力，呈現孩子們獨特的藝術天賦與內心世界，尤其特殊兒童的創作，更讓觀眾透過畫筆與色彩，感受不同的情感表達方式。

藝術希望基金會負責人惠君表示，公益畫展不僅是繪畫作品的展示，更是一個充滿理解尊重、包容與鼓勵的交流平台。每個孩子都有天賦與潛能，特殊兒童同樣擁有豐富的情感及獨特的創造力。對部分特殊兒童而言，繪畫不僅是一種興趣，更是表達情感、認識世界及與他人交流的重要方式。希望透過展覽，讓社會大眾看見孩子們的能力與價值，給予更多支持與鼓勵。

牛津大學經濟史哲學博士徐永泰是基金會負責人惠君的球友和好友，現場他被一名16歲的特殊青少年畫的風景畫打動並收藏，畫面上有森林湖泊和綠草，剛好和徐永泰在俄勒岡一所房子的風景很像，作者畫的好似親自去過一樣。

基金會負責人梁穎越表示，首屆特殊繪畫作品公益展是基金會推動公益藝術事業的重要起點。未來將持續凝聚企業、愛心人士、藝術教育工作者及社會各界力量，積極推動藝術教育與公益關懷，特別關注自閉症兒童及弱勢群體，為更多孩子創造展示才華、發掘潛能及實現夢想的機會。

由美國藝術希望基金會主辦的「首屆特殊繪畫作品公益展」日前於羅斯密西來大學舉辦，展覽匯集百餘兒童繪畫作品。（記者張宏╱攝影）

由美國藝術希望基金會主辦的「首屆特殊繪畫作品公益展」日前於羅斯密西來大學舉辦，展覽匯集百餘幅兒童繪畫作品。（記者張宏／攝影）

聖蓋博副市長丁言愉（左）為主辦方惠君頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

聖蓋博副市長丁言愉（左）為徐永泰頒發賀狀。（記者張宏／攝影）