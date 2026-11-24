執行製作人趙亮和她的團隊們。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 亞凱迪亞舉行紀念劉歡音樂會，逾200名華人齊聚，以多首經典歌曲重溫青春記憶，展現海外華人藝術界的凝聚力。

一場以紀念中國著名音樂家劉歡 為主題的音樂會21日在亞凱迪亞 舉行，現場不同世代和藝術領域的華人藝術家與音樂愛好者齊聚一堂，透過演唱劉歡經典歌曲向其致敬。當《少年壯志不言愁》、《千萬次的問》、《好漢歌》等熟悉旋律響起，台上台下共同唱和，洋溢著濃厚懷舊氣氛，也喚起幾代華人的青春記憶。

演員郭家銘是音樂會的召集與音樂總監，他表示，一直很尊重劉歡，音樂會從籌備到完成僅一個月，獲得南加眾多藝術界人士熱情響應，共有40多名演出及工作人員參與，核心主力包括執行製作人趙亮、策劃統籌崔楠、導演王傑生和執行導演曲美霖等。參與演唱的歌手包括劉歡的好友秦魯鋒、演員王姬、趙春生、讓《世界充滿愛》領唱劉欣如等，展現海外華人藝術界的凝聚力。

王姬現場深情演繹《千萬次的問》，帶大家一起回到三十年前初代新移民來美打拚的歲月。她表示，她主演兩部戲都由劉歡演唱歌曲，因此兩人有不少交集。劉歡是一位極具個人魅力、才華橫溢的藝術家，與他相處過的人都會喜歡他。除了欣賞他的多才多藝，更難忘的是他的真性情與純粹。

音樂會分為劉歡的音樂作品回顧其藝術成就與音樂人生、重現其經典影視作品創作或演唱歌曲及不同時期代表作三個部分，讓觀眾重新感受劉歡音樂影響力。 音樂會不僅有資深藝術家參與，也安排華裔青少年及兒童登台演唱，讓不同世代共同傳唱中文經典。常在本報活動演出的星工廠的孩子們集體演唱《好漢歌》，把氣氛推向第一個高潮。

現場觀眾跨越不同年齡層，大家都能找到自己耳熟能詳的歌曲。一名觀眾專程從橙縣過來，她手持紀念劉歡的牌子表示，這場演出不僅是紀念劉歡，也是他們曾經走過的歲月。

常在本報活動演出的星工廠的孩子們集體演唱《好漢歌》，把氣氛推向第一個高潮。（記者張宏／攝影）

從左至右依次是音樂會召集與音樂總監郭家銘、王姬和郭中迅。（記者張宏／攝影）

劉歡的好友，總政歌舞團歌唱家秦魯鋒（右）和女兒秦弦。（記者張宏／攝影）

從左至右依次是趙亮、郭家銘、丁瑞芬、崔楠、曲美霖。（記者張宏／攝影）

台上台下共同唱和，洋溢著濃厚懷舊氣氛，也喚起幾代華人的青春記憶。（記者張宏／攝影）

台上台下共同唱和，洋溢著濃厚懷舊氣氛，也喚起幾代華人的青春記憶。（記者張宏／攝影）

演員王姬演唱《千萬次的問》，她難忘劉歡的真性情與純粹。（記者張宏／攝影）