近年美國的小費文化受到熱議。上月新澤西州一名女子與家人在一家餐廳用膳後，被要求收取與餐牌訂明的小費政策相違的「自動小費」，感到強烈不滿。（示意圖，Unsplash / Vitaly Gariev）

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州女子一家5人用餐遭餐廳違反標示強收自動小費，引發社媒熱議，也再次凸顯美國民眾對小費文化日益強烈的不滿。

新澤西州 一名女子帶同一家五人到餐廳用膳後，結帳時被要求收取與餐牌訂明的小費 政策相違背的「自動小費」，她憤而在社群媒體 講述事件，引來巨大迴響，再次引發人們談論小費問題；而最近一項調查更發現，近八成受訪者認為美國今天的小費文化已達「荒唐」地步。

每日郵報報導，事主Vanessa Cruz在一段社媒瘋傳的影片中透露，上月她與婆婆、丈夫及兩名分別為六歲和兩歲的孩子光顧新州伊莉莎白市（Elizabeth）一所餐廳，以慶祝婆婆生日。當時餐牌寫著：若六人或六人以上用餐，會加收18%的小費，但當時她一家只有五人，卻仍自動加了這個比例的小費，總結帳額超過300美元。

她向服務生詢問後，被告知只要帳單金額超過200元，就會自動加收這筆小費。服務生提議請經理過來跟進，Cruz向經理指出，餐牌明明寫著自動小費只適用於六人或以上的顧客，但他們僅有五人。

Cruz憤怒地在社媒寫道：「制度細則根本沒寫這條規定（逾200元須繳自動小費）……為何要另外編出一條規則，強行向我收取18%的自動服務費？」又表示：「確保員工能領取足以維持生活的薪資，應當是老闆的責任。若為達成這目標而必須調升食物價格，那就直接漲價吧。反正對顧客來說，這兩種情況都是輸家，那就乾脆直接抬價好了。」

經理最後同意Cruz的觀點，並表示她可以作出書面投訴。Cruz和家人最後還是支付了這筆自動加收的小費，但卻打算以後不再光顧這家餐廳。

近年來，有關「自動加收小費」（automatic gratuity）或整體小費文化的話題，在美國引發了民眾的強烈不滿。這點從消費者調查趨勢及社媒上的熱門討論中，可見一斑。

今年六月，媒體報導一家名為Popmenu的餐飲科技公司發表一項全美調查顯示，78%的美國人認為現在的小費文化已經變得「荒唐」（ridiculous）；並且近半數受訪者表示，隨著家庭預算壓力日益沉重，他們在2026年已主動減少給小費的金額。

本周較早時，北卡羅來納州一家餐廳酒館在店內張貼的「自動加收小費」公告引發當地民眾強烈反彈。公告說：「如果我們的員工發現您有兩次未給予合理小費且沒有任何解釋，我們將在您的帳單中自動加收20%的小費。」另於本月早前，佛羅里達州食肆Tommy Bahama因自動加收小費問題，引來顧客揚言抵制。