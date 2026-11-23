美國人吃不完將剩菜打包帶走的習慣，在其他國家也不這麼普遍。（AI生成圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理美國5種常見生活習慣，包括對陌生人微笑、搭車坐後座、進屋不脫鞋與小費文化，說明這些行為在其他國家可能令人困惑或不適應。

在美國，對陌生人微笑、餐廳剩菜打包、搭計程車習慣坐在後座等，都是不少人習以為常的生活細節，但在外國人眼中，這些做法可能很奇怪。不同國家有不同的生活習慣，有些美國人覺得自然不過的日常舉動，在其他文化中卻可能讓人摸不著頭緒。

旅遊網站Daily Passport日前整理五種可能讓外國人感到困惑的美國生活習俗。

首先是對陌生人微笑。在美國，走在健行步道遇到陌生人，會主動打招呼；在公共場所，也經常有人與身旁的人閒聊，甚至對迎面而來的陌生人微笑。不過，這種習慣在其他國家未必普遍。以俄羅斯 為例，當地人在公共場合對陌生人微笑的情況相對少見。2018年世足賽前，當地甚至曾有相關訓練，鼓勵民眾在公共場合展現笑容。報導提到，一女子據稱曾因為走路時面帶笑容而受警方詢問。東歐部分地區的人，對陌生人突然露出笑容，也會感到不解。

其次是搭計程車習慣坐後座。美國乘客搭計程車或叫車服務，通常會選擇坐在後排，但在澳洲 、紐西蘭 ，以及愛爾蘭、蘇格蘭和荷蘭部分地區，乘客反而被建議坐在前座。在這些地方，坐在司機旁邊被視為友善的互動方式，讓乘客與司機處於平等位置。如果同行有多人，也可以由一人先坐前座，其他人再坐後排。不過，報導也指出，男性乘客較常採取這種坐法，女性則可能基於安全考量選擇坐在後座。

再則是進屋不脫鞋。對許多美國人而言，穿著鞋子進入室內並不奇怪，但在一些國家，進門前脫鞋是基本禮貌，因為進屋脫鞋不僅可以避免把戶外灰塵帶進室內，也讓居家環境更加整潔。如果希望在室內繼續穿鞋，也可以參考中國、日本等國的習慣，換上室內使用的拖鞋，避免將室外鞋底的汙垢帶進屋內。

此外，小費文化在美國相當普遍，但在一些國家，這種做法卻可能讓人感到意外，甚至被視為不禮貌。日本文化中的「款待之道」（Omotenashi），強調用心照顧客人或消費者，提供良好服務不應期待額外回報。因此，在日本餐廳用餐後主動留小費，有時反而會讓服務員感到困惑。