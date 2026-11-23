洛杉磯國際機場（LAX）預計於11月19日至30日、為期12天的假期旅運期間，迎接近260萬名旅客，較去年同期增加近5%。（LAX提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯國際機場預估感恩節假期將迎近260萬旅客，29日最繁忙，並提醒旅客提早到場、預約停車、注意施工與安檢規定。

洛杉磯 國際機場（LAX）預計11月19日至30日、為期12天的假期旅運期間，迎接近260萬旅客，較去年同期增加近5%。機場提醒民眾提前規畫行程、預約停車位，並預留額外交通時間，以避免假期人潮及施工影響。

根據洛杉磯世界機場管理局（LAWA）預測，29日將是旅運最高峰，預計進出機場旅客超過24萬2000人次。11月20日至23日期間，每日旅客量均超過22萬人次。感恩節 當天則相對清淡，預計約14萬6000人次。

熱門旅遊目的地方面，國內航線以舊金山、紐約、芝加哥、西雅圖及丹佛最受歡迎。國際航線則以首爾、倫敦、瓜達拉哈拉、東京及香港為主要目的地。

LAWA表示，機場目前正進行中央航廈區（CTA）抵達層改善工程，將升級人行道、照明、景觀及無障礙上下車區域。施工期間部分路邊接送區、行人穿越道及步行路線可能受影響，旅客應留意現場指示及改道安排。

機場建議，搭乘國內航班者至少提前兩小時抵達，國際航班則提前三小時。自行開車旅客可透過官網parking.flylax.com預約停車位。繁忙日期停車設施可能額滿，提前預約是確保有車位的方式。

此外，機場提醒國內旅客攜帶符合REAL ID規定的駕照或護照等有效證件，並遵守TSA隨身行李規定。派、火雞及填料等固體食物可放入手提行李，但肉汁、蔓越莓醬等超過3.4盎司的液體或醬料必須托運。