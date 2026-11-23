福智基金會發起公益行動，為弱勢家庭送上節慶蔬食餐盒。（福智基金會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯福智基金會在歲末發起蔬食餐盒公益行動，結合捐助者、學生志工與社福機構，預計發送逾2700份熱食，為弱勢族群送暖。

歲末佳節將至，洛杉磯 福智基金會日前發起「點亮希望星光，送一份愛心餐盒溫暖寒冬」公益行動，攜手捐助者及學生志工，為弱勢家庭送上節慶蔬食餐盒。活動11月、12月陸續進行，預計透過與多家社會福利機構合作，送出逾2700份蔬食火雞餐，關懷低收入 家庭、獨居長者、庇護所居民及無家可歸者。

心田餐廳精心製作的季節限定蔬食火雞餐。（福智基金會提供）

由心田餐廳（Heartland Cafe & Mart）精心製作的季節限定蔬食火雞餐，每份餐盒搭配通心粉、蔬火雞、配菜及節慶點心，菜色豐富，兼顧營養與口味。基金會希望通過此次活動，讓有需要的民眾可在佳節享用豐盛餐食，感受社區的關懷與溫暖。

活動吸引多所學校的學生參與餐盒包裝，目前已完成近千份。（福智基金會提供）

活動吸引多所學校的學生參與餐盒包裝，目前已完成近千份。11年級學生Lia，周末一早跟隨老師搭車近50分鐘來到心田餐廳，7年級學生Bella透過父親得知此次活動，他們希望親手參與準備餐盒，將溫暖傳遞給有需要的人。高中生Sean帶領社團同學參與餐盒包裝，他表示，社團每個月都會安排不同的社區服務，透過團隊力量幫助更多人。高中生家長會還特別製作活動宣傳單，協助招募學生志工，支持這項公益行動。

福智基金會與Food Bank、Food for Health、華埠服務中心、Pauly's Project及Downtown Women Center等機構合作，希望透過社區網絡將餐盒送到有需要的人手中。基金會表示，從捐助者、蔬食商家到青年志工，每一份善意都是活動的重要力量；也盼公益不只是一次性捐贈，更能成為年輕人學習感恩、關懷生命的機會，讓善意在社區持續傳遞。

Pauly's Project負責人Catherine Butler表示，餐食捐贈讓很多身處困境的人，在節日獲得基本食物與應有的尊嚴。New Congregational Church負責人Shelia Young指出，平時發放多為非熟食物資，此次精美的熱食餐盒非常珍貴，是難得的節慶心意。