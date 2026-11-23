北美洲台灣人醫師協會（NATMA）日前分別派遣兩支義診團隊前往貝里斯及宏都拉斯，深入偏鄉提供免費醫療、牙科診療及手術服務。（北美洲台灣人醫師協會）

AI摘要 文章摘要整理： 北美洲台灣人醫師協會派出兩支義診團前往貝里斯與宏都拉斯，深入偏鄉提供逾1500人次醫療服務，並捐贈藥品、設備與技術支援當地醫療。

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）日前分別派遣兩支義診團隊前往貝里斯及宏都拉斯，深入偏鄉提供免費醫療、牙科診療及手術服務。兩地合計提供逾1500人次醫療服務，並捐贈藥品與醫療設備，協助改善當地醫療資源。

貝里斯義診於10月24日至11月1日舉行，由許宗邦醫師籌辦，共有15名志工參與，包括五名牙醫師、兩名內科醫師及五名台灣高雄醫學大學醫學生。團隊深入卡約區（Cayo District）三個偏鄉村落，提供132人次醫療服務；牙科團隊則在Loma Luz Adventist Hospital服務152位民眾，完成268項牙科處置。10月29日，團隊前往台灣駐貝里斯大使館。

另一支38人團隊於10月25日至11月1日前往宏都拉斯，成員來自洛杉磯、舊金山、紐約、亞特蘭大及費城，專業涵蓋家庭醫學、外科、兒科、心臟科、眼科、麻醉及護理等領域。

宏都拉斯義診共提供1224人次醫療服務，包括1077人次基層門診、84人次眼科診療，以及在Hospital Adventista Valle de Ángeles完成的63例複雜手術。其中一患者等待13年，終於接受所需手術。

北美洲台灣人醫師協會另捐贈約8萬美元藥品及醫療設備，並引進腹腔鏡設備與手術技術，協助提升當地醫療能力。團隊也設立四處巡迴義診站，方便偏鄉居民就近就醫。

此次行動並有宏都拉斯國立自治大學77名醫療相關科系學生協助口譯及診務，美國醫學生也參與服務，透過跨國合作及醫療交流，將台灣醫療專業與關懷帶到中美洲。