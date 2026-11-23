羅斯密社區中心的大房間，桌上整齊擺放食物袋。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 階進慈善基金會聯合法印寺在羅斯密舉辦感恩節免費食物與疫苗接種活動，準備500份物資幫助受物價、油價與房租壓力影響的民眾。

洛杉磯縣羅斯密社區中心22日一早，人們排起長隊，等待感恩節 免費食物發放。活動上午10時開始，但很多人提前幾小時就已到達排隊等候。隊伍中的華人 長者感慨，現在物價、油價 太貴，可以領到實用免費食物，幫助非常大。

22日一早，人們排長隊等待感恩節免費食物發放。（記者邵敏／攝影）

階進慈善基金會聯合法印寺，22日舉辦年度感恩節愛心食物發放、以及新冠、流感疫苗接種，活動從上午10時持續至下午1時。基金會運營總監黎益昌（Chong Le）表示，感恩節來臨，他們特意為有需要的社區民眾送上節日溫暖，共準備500份食物，希望可以幫助人們緩解生活負擔。

22日活動還有新冠、流感疫苗免費接種。（記者邵敏／攝影）

羅斯密社區中心的大房間，桌上整齊擺放食物袋，發放的東西非常豐富，包括米、穀物、雞蛋、罐頭食品，還有橘子、葡萄、黃瓜、南瓜等新鮮蔬果，以及華人烹飪喜歡的醬油、香油等調味品。每份食物分裝成兩大袋，方便民眾領取回家。

發放食物包括穀物、雞蛋、牛奶，還有新鮮蔬果、調味品等。（記者邵敏／攝影）

來自聖蓋博的鄭先生前來領取物資，每年感恩節，他都會參加階進慈善基金會的食物發放活動。「送的東西很實用，確實幫到低收入人群。」鄭先生表示，這幾年生活壓力越來越大，房租、醫保已讓人難以承受，「油價、物價也上漲，他們辛苦工作，省吃儉用，也只能勉強維持一家開支。」

發放物資豐富，很多人拖著小推車領取食物。（記者邵敏／攝影）

領取食物的多為華人長者，隊伍中也有其他族裔面孔。有人帶著凳子，排隊累的時候可以隨時坐下休息，有長者坐輪椅來到現場，還有媽媽帶孩子前來領取食物。他們從義工手中接過食物袋，連聲道謝。黎益昌介紹，基金會定期發放免費食物，每年感恩節是規模較大的活動之一，贈送的食物份量也比平常多一倍，希望可以幫助處於困境中的家庭。

近40工作人員及志工參與食物發放，他們連續忙碌多日。（基金會提供）

近40工作人員及志工參與活動，他們已連續忙碌多日，直到活動前一晚，還在搬運、分裝食物。活動當天更是一早趕到現場，將大批物資包裝成袋，然後將食品發送到每個需要的居民手中。基金會感謝義工積極參與和奉獻，也感謝法印寺多年來的大力支持。