南加州聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）日前發生貨運列車竊案，四嫌從聯合太平洋鐵路（Union Pacific）貨運列車搬走大批商品。圖為勝利谷警局逮捕示意圖。（勝利谷警局官網）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州勝利谷發生貨運列車竊案，四人搬走貨物後裝入廂型車逃逸，警方追捕後逮捕1人並起出價值逾14萬4000元贓物。

KTLA電視新聞報導，南加州 聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）日前發生貨運列車竊案，四嫌從聯合太平洋鐵路（Union Pacific）貨運列車搬走大批商品，並裝入一輛白色廂型車。警方接獲通報後展開追捕，逮捕其中一嫌，並從車內起出72箱失竊商品，總價值超過14萬元。

根據聖伯納汀諾縣警局資訊，案件發生在13日上午6時15分左右，地點位市區Green Tree Road與Ridgecrest Drive附近。警方接獲報案，指有四人正從一列聯合太平洋鐵路貨運列車上搬運箱子，並將貨物裝進白色廂型車。

警員趕抵現場後，試圖攔查該廂型車，但駕駛拒絕停車，警方因此展開追捕。追逐過程中，駕駛最終停車，並試圖徒步逃跑，警員經過短暫追逐後將嫌犯逮捕。

警方確認，嫌犯為36歲的Rogelio Valdez-Hernandez，是一名無固定居所的遊民。警員隨後搜查廂型車，在車內發現72箱從貨運列車竊取的商品，每箱估值約2000元，總價值約14萬4000元。

警方尚未公布箱內商品的具體種類，也未說明另外三名參與搬運貨物的嫌犯是否已確認身分或遭逮捕。

警方表示，Valdez-Hernandez已被送往High Desert Detention Center收押，涉嫌貨物竊盜罪。案件仍在進一步調查中。