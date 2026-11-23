南加火車貨物遭竊 警追回14.4萬贓物
南加州勝利谷發生貨運列車竊案，四人搬走貨物後裝入廂型車逃逸，警方追捕後逮捕1人並起出價值逾14萬4000元贓物。
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南加州勝利谷發生貨運列車竊案，四人搬走貨物後裝入廂型車逃逸，警方追捕後逮捕1人並起出價值逾14萬4000元贓物。
KTLA電視新聞報導，南加州聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）日前發生貨運列車竊案，四嫌從聯合太平洋鐵路（Union Pacific）貨運列車搬走大批商品，並裝入一輛白色廂型車。警方接獲通報後展開追捕，逮捕其中一嫌，並從車內起出72箱失竊商品，總價值超過14萬元。
根據聖伯納汀諾縣警局資訊，案件發生在13日上午6時15分左右，地點位市區Green Tree Road與Ridgecrest Drive附近。警方接獲報案，指有四人正從一列聯合太平洋鐵路貨運列車上搬運箱子，並將貨物裝進白色廂型車。
警員趕抵現場後，試圖攔查該廂型車，但駕駛拒絕停車，警方因此展開追捕。追逐過程中，駕駛最終停車，並試圖徒步逃跑，警員經過短暫追逐後將嫌犯逮捕。
警方確認，嫌犯為36歲的Rogelio Valdez-Hernandez，是一名無固定居所的遊民。警員隨後搜查廂型車，在車內發現72箱從貨運列車竊取的商品，每箱估值約2000元，總價值約14萬4000元。
警方尚未公布箱內商品的具體種類，也未說明另外三名參與搬運貨物的嫌犯是否已確認身分或遭逮捕。
警方表示，Valdez-Hernandez已被送往High Desert Detention Center收押，涉嫌貨物竊盜罪。案件仍在進一步調查中。
案件發生在聖伯納汀諾縣勝利谷市區，時間約為13日上午6時15分，地點在Green Tree Road與Ridgecrest Drive附近，當時有人報警稱有人正在搬運列車上的箱子。 警方確認被捕者是36歲的Rogelio Valdez-Hernandez，身分為無固定居所者。駕駛白色廂型車拒絕停車後逃跑，最後徒步逃逸時遭警方短暫追逐逮捕。 警方在廂型車內發現72箱從貨運列車竊取的商品，每箱估值約2000元，總價值約14萬4000元。至於箱內商品種類與另外3名嫌犯身分，警方仍在調查。
精華 FAQ
案件發生在聖伯納汀諾縣勝利谷市區，時間約為13日上午6時15分，地點在Green Tree Road與Ridgecrest Drive附近，當時有人報警稱有人正在搬運列車上的箱子。
警方確認被捕者是36歲的Rogelio Valdez-Hernandez，身分為無固定居所者。駕駛白色廂型車拒絕停車後逃跑，最後徒步逃逸時遭警方短暫追逐逮捕。
警方在廂型車內發現72箱從貨運列車竊取的商品，每箱估值約2000元，總價值約14萬4000元。至於箱內商品種類與另外3名嫌犯身分，警方仍在調查。
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