矽谷丁丁電視創辦人丁維平在線上簡報會表示，她憂心黃仁勳請辭風波讓華裔業者赴中國大陸開例行會議，也可能被質疑對美國的忠誠。（線上會議截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳相關風波引發華人對赴中經商被質疑忠誠的憂慮，受訪者同時提醒國安調查不應擴大為族裔猜疑，並關注輝達後續融資與AI產業資金壓力。

一家科技公司團隊在加州、供應商在台灣，主管到中國大陸開例行會議，會不會因此被質疑對美國的忠誠？輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳 請辭後，矽谷丁丁電視（Ding Ding TV）創辦人丁維平（Diana Ding）在美國社群媒體（American Community Media，ACoM）20日線上簡報會上，以此說明她的憂慮。她擔心，與亞洲有業務往來的華裔創業者和工程師，日常工作恐招致更多猜疑。

此前，媒體披露黃仁勳涉及多起婚外情。路透報導，司法部12日表示，尚未認定與黃仁勳有往來的一名商界人士是否為中國間諜，北京否認相關指控。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）19日向輝達發出調查傳票，將查明輝達或黃仁勳的行為，是否使中國取得先進晶片或機密資訊，以及輝達是否就相關風險誤導投資人與公眾。丁維平認為調查合理，應等待證據。她也問，如果一名白人執行長有同樣商業往來，面對同樣證據，媒體和公眾會用相同標準看待嗎？

長期促進矽谷與亞洲交流的丁維平指出，先進晶片業者需要明確規則，知道哪些產品可出售、哪些資訊可分享、哪些交易須事先取得許可。當業者擔心一次例行出差都會引來對忠誠的質疑，政策的不確定性，就已影響日常經營。

華裔記者、亞裔民權倡議人士謝漢蘭（Helen Zia）表示，黃仁勳從台灣移民美國，創辦輝達並掌舵數十年，讓亞裔看見突破企業升遷「竹子天花板」的可能。她以華裔科學家李文和案及司法部曾推行的「中國行動計畫」為例，指出國安個案若演變為對整個族裔的猜疑，可能波及華裔及其他亞裔研究人員的職涯。她也提醒，報導尚待查證的指控時，應留意是否強化對亞裔女性的刻板印象。

談及黃仁勳被指與員工有私下關係，丁維平說，執行長掌握升遷、工作機會及員工去留，員工可能難以拒絕，也擔心事後反映會影響職涯。她認為，高階主管有責任維持專業界線，企業也應讓女性員工能安心反映問題。

史丹福大學經濟政策研究所幕僚長Ryan Cummings指出，輝達既供應人工智慧（AI）晶片，也向部分客戶提供投資或融資。黃仁勳離任後，外界關注輝達是否延續這套策略。他說，資料中心需要大筆前期資金，若投資人與放款方質疑未來收入能否支撐目前支出，資金可能收緊，影響其他AI企業的擴張計畫。