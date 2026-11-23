雙人組得獎者在頒獎典禮上接受表揚。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國味全在洛杉磯舉辦第三屆歌唱大賽，40組選手爭奪各組獎項，母女同台合唱更獲傳承之聲獎，並宣布2027年續辦。

歌聲傳遞情誼，音樂凝聚社區。美國味全食品公司第三屆「好歌齊歡唱．旋律韻味全」歌唱大賽，21日在洛杉磯 華僑文教服務中心大禮堂舉行決賽，約200名參賽者經兩天初賽選拔，最終40組晉級決賽，分別角逐菁英組、壯年組、青年組及雙人組獎項。該公司副總經理施教敦表示，比賽舉辦三年來，參賽者愈來愈踴躍，演唱水準與舞台效果持續提升，第四屆也確定於2027年續辦。

菁英組由范莉莉奪得冠軍，孫以豐、吳小雯分獲亞軍及季軍，楊大鳴、吳文裕、張西帥、林佑鴻、林國爵及徐遠權獲優勝。今年賽事也延續頒發「傳承之聲」獎，由施教敦頒給雙人組參賽者唐光蓉、劉若寧母女。兩人攜手演唱經典歌曲「My Heart Will Go On」，以母女同台的方式呈現音樂傳承。主持人表示，母女同台把歌聲一代一代傳下去，正如美國味全所說「家的味道也就是傳承」。

決賽上午由菁英組及壯年組率先登場，午休後接續進行青年組與雙人組賽事，每組各有10組參賽單位，由九位評審依演唱表現評分。評審陣容包括首席評審方碧霞，以及多位具有聲樂教學、樂器演奏、樂團主唱及影視音樂製作背景的專業人士。賽事結束後，主辦單位安排特邀評審演出，隨後舉行頒獎典禮。

頒獎典禮上，施教敦向所有參賽者表達祝賀。他表示，無論最終是否獲獎，能勇敢站上舞台展現歌唱才華，本身就是值得驕傲的事，並感謝評審及工作團隊的辛勞付出。他強調，企業真正的價值不僅在於產品銷售或經營規模，更在於能為消費者、社區及社會創造什麼價值。舉辦歌唱大賽，正是希望透過音樂搭建交流平台，讓民眾展現才華、相聚交流，進而結識朋友。

美國味全將於2027年迎來創立55周年。施教敦指出，公司成立以來的重要使命，就是將中華傳統美食介紹給美國消費者，讓旅居海外的華人也能品嘗熟悉的家鄉味。隨著美國社會文化日益多元，公司也希望讓更多不同族裔家庭認識並喜愛中華美食。

在企業發展方面，美國味全近年持續拓展銷售通路，產品已進入Ralphs、Vons等主流連鎖超市，並希望明年進一步拓展至好市多（Costco）等量販通路，讓更多消費者能便利購買美國味全產品。施教敦認為，銷售通路擴大不僅代表品牌市場成長，也反映中華飲食文化逐漸受到不同族裔消費者認識與接受。

青年組得獎者在舞台上接受頒獎。（記者張庭瑜/攝影）

美國味全第三屆歌唱大賽21日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，吸引眾多民眾到場觀賽。（記者張庭瑜/攝影）

美國味全第三屆歌唱大賽耆英組得獎者接受頒獎。（記者張庭瑜/攝影）

美國味全食品公司副總經理施教敦表示，歌唱大賽將於2027年續辦，希望透過音樂促進社區交流。（記者張庭瑜/攝影）

壯年組參賽者經過初賽與決賽角逐，得獎者在頒獎典禮上接受表揚。（記者張庭瑜/攝影）

美國味全歌唱大賽「傳承之聲」獎，由母女檔唐光蓉（左）、劉若寧（中）獲得。（記者張庭瑜／攝影）

歌唱大賽九位評審接受主辦單位頒獎，感謝他們參與賽事評選工作。（記者張庭瑜/攝影）