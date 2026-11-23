聯邦加大執法力度，近期一名李姓韓女，在洛杉磯國際機場遭ICE逮捕。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 韓裔女子與美國公民結婚後申請綠卡，卻在LAX準備搭機時遭ICE逮捕；類似案件也出現在JFK，顯示機場執法風險升高。

American Community Media報導，一名韓裔 女子與美國公民 丈夫結婚後提出綠卡申請，然今年10月，她於洛杉磯國際機場（LAX）準備飛往德州時，卻遭移民暨海關執法局（ICE ）人員逮捕，當時丈夫陪同在側。據悉，類似事件也發生於紐約。移民律師提醒正在辦理身分調整、曾有逾期居留紀錄者，最好審評估搭機風險。

根據移民暨海關執法局，這名李姓（Lee）女子2021年透過免簽證計畫（Visa Waiver Program）入境美國。該計畫允許南韓公民免簽證入境，最長停留90天。然李女在停留期屆滿後仍滯留在美，今年8月結婚後，提出永久居留權申請。

遭逮後，她被拘留在Adelanto ICE Processing Center至11月5日獲釋，法官並暫時終止她的遣返程序。目前正等待後續法院審理。李女代表律師姜智一（Ji-il Kang，譯音）表示，法官接受辯方提出的論點，認為李女在遭逮及拘留的過程中，相關單位並未遵循適當的法律程序，故裁定將其釋放。

類似事件也發生於7月21日紐約甘迺迪國際機場（JFK），20多歲朴（Park）姓男子準備搭乘國內航班至佛羅里達州時，遭ICE逮捕。他於2024年3月透過免簽證計畫入境，兩個月後與美國公民結婚，同年9月提交外籍親屬移民申請表（Form I-130）。

報導指出，至今年6月，他已提交永久居留登記或身分調整申請表（Form I-485），印好指紋，剩下最後的移民面試。然ICE認定朴男在90天期限屆滿後仍逾期居留，違反免簽證計畫規定，故在逮捕當天對他發出最終遣返令。

包括民權中心、全美韓裔服務與教育聯盟在內的16個韓裔組織聯合向法院請願，要求釋放朴男。民主黨籍聯邦眾議員納德勒（Jerry Nadler）與孟昭文也加入聲援行列。一直協助朴男的NAKASEC批評ICE非法逮捕無犯罪紀錄、依照既定程序申請永久居留權的移民。

上述兩起案件凸顯，即使外籍人士與美國公民結婚，符合申請綠卡資格，仍可能面臨移民執法風險。根據現行美國移民法，某些美國公民的直系親屬，包括配偶等，即使透過免簽證計畫入境後逾期居留，只要符合相關規定，仍可能有資格在美國境內申請調整移民身分。

然而，提出綠卡申請，並不代表自動取得合法移民身分，也不代表可免遭逮捕或遣返。此外姜智一表示，透過免簽證計畫入境美國者，代表你被視為同意「若逾期居留，可能在沒有權利要求移民法官舉行聽證會的情況下遭遣返」，故ICE不用經過一般民法院審理程序，即可透過行政程序下令遣返。

與此同時，據報導，ICE近來加強在全美各地機場執法行動。網路新聞媒體Stateline引述一位國土安全部（DHS）官員說法稱，ICE近期平均每天在全美各機場逮捕20至40人。機場執法行動增加，也與運輸安全管理局（TSA）和ICE之間擴大共享旅客資訊有關。

姜智一說，「過去我會告訴客戶，只要持有有效身分證明文件就可搭機。現在我會建議正辦理移民身分調整者，儘可能避免飛行。」亞裔法律聯盟（Asian Law Caucus）也建議非美國公民，若有尚未結案的移民法院案件、正在申請臨時簽證、曾收到遣返令、具犯罪紀錄等，搭機前最好先諮詢移民律師。