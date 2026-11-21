蕭邦麵館老闆楊子坐在店內的黑色三角鋼琴旁。他說，這架琴原本是夫妻倆在店裡空閒時練習用的，如今也開放給客人彈奏。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市蕭邦麵館以店內三角鋼琴與蘭州牛肉麵聞名，客人可彈琴，店家也推行不收小費的新做法。

蒙特利公園市 大西洋時代廣場（Atlantic Times Square）的蕭邦麵館（Chopin Noodle House），餐桌旁擺著一架黑色三角鋼琴（平台鋼琴）。老闆楊子從櫃檯後走出來，在琴前坐下，彈起蕭邦的《升C小調圓舞曲》。角落一桌客人從麵碗前抬起頭，一曲終了便為他喝采。這架琴也開放給食客，等牛肉麵上桌的空檔，客人就能坐下來彈上一曲。

•怕開店枯燥 搬進一架琴

楊子受訪時說，開店前，他和妻子想到往後得長時間待在餐館，怕日子過得枯燥，便想到把鋼琴搬進店裡。「放一個鋼琴在裡邊，下午沒人的時候，自己還能練練琴。」妻子是師範大學鋼琴系畢業，楊子從小也學音樂。兩人都喜歡波蘭作曲家蕭邦，便用他的名字為麵館命名。

夫妻倆2023年在馬里蘭州 開出第一家店。楊子記得，附近音樂學院的學生下課後或周末會跑到店裡練琴，有人還帶著小提琴來，和同學一起演奏。夫妻倆在馬里蘭州的兩家店都有鋼琴。後來再開店，只要是有自己用餐區的堂食店，他們也會留個位置擺琴。

如今東、西岸都有店，夫妻倆有時分頭照看，妻子在東岸，楊子在西岸。談到當初怎麼會想到在麵館放鋼琴，楊子說，他喜歡做麵，也彈琴，開店時就把兩件事放在了一起。

•初學、樂手… 每天都有人彈

蒙市店的鋼琴掀著琴蓋，白色波浪形牆面上掛著小提琴、薩克斯風和小號，後方還有一幅畫，畫的是坐在鋼琴前的蕭邦。來彈琴的人當中，也有聖蓋博谷交響樂團的樂手。楊子說，有些客人彈得太好，連他都有點不好意思坐上去彈。

楊子說，蒙市店開張半年多，現在每天都有幾名客人彈琴，有剛彈鋼琴入門的孩子，也有彈得相當熟練的食客。有人吃麵時看見這架琴，就過去彈幾下。更多客人好奇的是，怎麼會在一間拉麵館裡擺三角鋼琴？還有人半開玩笑地跟他說，店裡有了鋼琴，連吃麵時說話都不自覺放輕了。

店裡的三角鋼琴吸引食客坐下彈奏，門口一隻捧著牛肉麵、嘴裡還叼著麵條的黑白貓雕像，也讓不少民眾停下來拍照。楊子介紹，雕像的原型是自家八歲的貓咪Panda。旁邊的立牌除了放上Panda的照片，也寫著牠的故事。這隻天生短尾巴的貓，原由馬里蘭州一間華人教會的長者飼養，多年前被楊子一家接回家照顧，後來成了蕭邦麵館吉祥物的原型。

•回家鄉蘭州 學做牛肉麵

「想開這個麵館，也就是因為我是蘭州人。」楊子在蘭州長大，來美多年，總覺得很難吃到記憶中的味道，便回鄉學做牛肉麵。疫情耽擱了開店計畫，直到2023年才有機會開出首店。他坦言，靠音樂維生有現實壓力，開店也是想為自己找一條出路，讓更多人在美國吃到他從小熟悉的那碗麵。

「蘭州牛肉麵的精髓是湯。」楊子說，麵條要有嚼勁、吃起來Ｑ彈，湯則採用傳統的清湯做法。店裡用的花椒、草果等香料從甘肅進貨。他說，即使是同一種香料，產地和採收季節不同，煮出來的味道也有差別。辣椒講究「香不辣」，是用來提味的。他估計，自家的牛肉麵有家鄉八、九成的味道。

蒙市店的菜單上特別寫著「不要小費 」。楊子說，這是蒙市店目前的一項新嘗試，希望客人把省下的小費拿來多點幾道菜，多嘗幾樣蘭州美食。

蕭邦麵館位於蒙特利公園市大西洋時代廣場，玻璃門上貼著「無小費」（NO TIPPING）告示。（記者朱敏梓／攝影）

蕭邦麵館門口捧著牛肉麵的黑白貓雕像，吸引不少民眾停下拍照。雕像以楊子家的八歲貓咪Panda為原型，旁邊的立牌附有牠的照片和故事。（記者朱敏梓／攝影）