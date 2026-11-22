南加州海灘近日出現極其罕見海洋生物「葡萄牙戰艦水母」（Portuguese man o'war），這種生物外觀呈藍色至紫色，色彩鮮豔，具有強烈的螫傷能力。（聖地牙哥加州大學）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州多處海岸近日出現罕見的葡萄牙戰艦水母，專家警告其觸手螫傷力強，民眾應避免接觸並留意海灘安全。

據Patch及多家媒體報導，南加 州海灘近日出現極罕見海洋生物「葡萄牙 戰艦水母」（Portuguese man o'war），這種生物外觀呈藍色至紫色，色彩鮮豔，具有強烈的螫傷能力，人體一旦遭其觸手觸碰，可能造成劇烈疼痛及皮膚紅腫。海洋專家提醒民眾，近期前往海灘散步、游泳或觀察潮汐池時，應留意腳下及周遭環境，切勿徒手觸碰。

根據聖地牙哥 加州大學海洋研究所Scripps Institution of Oceanography的資料，葡萄牙戰艦水母近期出現在聖地牙哥縣多處海岸，包括卡布里洛國家紀念碑（Cabrillo National Monument）附近的潮汐池，以及Del Mar和La Jolla一帶。

葡萄牙戰艦水母學名為Physalia，屬於管水母類（Siphonophore），與一般水母不同，牠並非單一生物，而是由多個具有不同功能的個體組成。其外觀呈藍色至紫色，具有充滿氣體的浮囊，以及向水中延伸的長觸手。觸手上的刺細胞能釋放毒液，即使只是輕微接觸，也可能造成強烈疼痛。

海洋暨大氣總署（NOAA）指出，葡萄牙戰艦水母螫傷人類的致命案例雖罕見，但仍會造成劇烈疼痛，並使裸露皮膚出現紅腫及鞭痕狀傷痕。這類生物主要分布於熱帶及亞熱帶海域，沒有自行游動的能力，主要依靠風力及海洋洋流移動，有時甚至會大批聚集，數量可達上千隻。

這種水母在聖地牙哥海岸出現極為罕見。科學家推測，近期海水溫度升高，可能與聖嬰現象（El Niño）有關，較溫暖的海水及洋流變化可能將牠們帶往南加州沿岸。

專家特別提醒，若不慎遭到螫傷，應先以海水沖洗患部，並小心移除可見的觸手，然後可依醫療專業人員指示，以熱水浸泡患部緩解疼痛。若出現劇烈或持續疼痛、呼吸困難或其他嚴重症狀，應盡快就醫。