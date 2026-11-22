有女生為爭風吃醋，採取網路羞辱方式，把對方照片和電話做成招嫖廣告散發在留學生群或廣告群。（示意圖取自Pexels by Valeria Boltneva）

AI摘要 文章摘要整理： 南加中國留學生疑因感情糾紛，以色情招嫖廣告抹黑對方並散布個資，造成騷擾與名譽受損，律師警告此類冒用身分與惡意行為恐涉刑責。

一些中國留學生 在美國無法律意識，為爭鋒吃醋不擇手段。律師劉龍珠表示，有女生為爭風吃醋，採取網路羞辱方式，把對方照片和電話做成招嫖廣告散發在留學生群或廣告群，導致對方接連接到騷擾電話和名譽受損。

劉龍珠表示，最近南加某高校的兩個中國女留學生因為一個男生彼此結怨，其中一名女生將另一名女生的照片製作成色情招嫖廣告並附上該女生的聯絡電話，再將其發布到網路平台，廣告聲稱其從事特殊服務且服務好。受害者因此不斷接到陌生來電、性暗示或不當邀約，甚至被不知情的朋友同學誤認為其從事色情服務。

這類行為招數陰損，對受害者的傷害遠不只是網路上的惡作劇，受害者可能因此承受長期電話騷擾、個人隱私遭曝光、社交關係受影響，甚至因不實廣告而遭到污名化。受害者照片與電話被公布，受害者即使多次澄清自己是被人惡搞，但可能也很難改變人們對此類事件形成的既定印象，受害者要被迫花費大量時間處理騷擾並承受心理壓力。

劉龍珠表示，一些中國留學生 不懂美國法律，會把在中國習慣的行為方式應用在美國，除上述行為，還有留學生故意讓兩個男的打架來判斷誰是真愛，結果導致因惡鬥被抓，或女方被男的拋棄，女方為洩憤找人打男方一頓給一些「教訓」。一旦發生打架、傷害或其他違法行為，當事人可能面臨警方調查、刑事指控，並可能同時受到學校紀律程序處分，包括停學或退學等後果。

還有人為洩憤，製造假的性騷擾或出軌聊天紀錄，發給對方家人，這種本身構成盜用身分，如刑事重罪成立最高刑罰是四年。他提醒留學生，發生肢體衝突，感情糾紛不能成為侵犯他人權益的理由。冒用他人身分資訊、散布不實內容、惡意騷擾或企圖損害他人名譽，都可能引發法律問題，不能單憑「開玩笑」或「情緒失控」就認為不必負責。 身處海外應了解當地法律，也要明白網路上的行為並非沒有後果。