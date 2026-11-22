洛杉磯台美商會青商部將於12月6日舉辦「L.A.台味成發」年會，結合音樂表演、台式美食及商務交流。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯台美商會青商部將於12月6日在Exchange LA舉辦2026年會，以台味派對形式結合音樂、美食、文化與商務交流，並安排會長交接與多組表演。

洛杉磯 台美商會青商部（TJCCLA）將於12月6日在洛杉磯市中心Exchange LA舉辦2026年會「L.A.台味成發」（L.A.T.W. Night），集結台美歌手、DJ、樂團及舞者，搭配台式美食與特色飲品，打造結合音樂、文化與商務交流的年末派對。

年會當晚也將舉行青商部會長交接。主辦單位希望打破傳統商務年會形式，讓不同世代的台美人士齊聚一堂。會長楊如耀表示，希望年會不只是商務人士的聚會，更是南加州 台灣鄉親的同樂活動。他邀請大家帶朋友一起來玩，無論是否為青商會會員，都歡迎參與。

演出陣容包括台灣金曲之夜主理人DJ MISH、歌手郭翔（Ricky Kuo）、Soul Feeling Band樂團、曾獲東森新人王的楊捷安（Robert Yang）、脫口秀演員王嘉耀（Oliver Wong），以及南加大 自由風格街舞團體（USC Soul Cal Freestyle）。

主辦單位也透過Instagram推出免費門票抽獎，民眾追蹤TJCC LA帳號、標記兩朋友並留言說明參加原因，再分享指定貼文至限時動態，即有機會獲得。購票詳情可至https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/tjccla-annual-gala-la查詢。