洛杉磯藝術家Guadalupe Rosales以一張刊登於1992年洛杉磯暴動發生後不久的《洛杉磯時報》頭版報紙為核心，透過不斷變化的LED燈光照射，使報紙在光影之間呈現不同面貌。（記者張宏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： The Broad自11月21日至明年4月4日推出免費館藏展，以媒體敘事與集體記憶為題，透過16位藝術家作品反思歷史如何被報導與理解。

洛杉磯 當代藝術博物館The Broad從11月21日至明年4月4日推出一場免費館藏展覽，集結16位藝術家作品，以「神話是否已經破滅？」（Has the Myth Been Shattered?）為核心提問，探討媒體如何形塑歷史、集體記憶與社會認知。

展覽名稱取自洛杉磯藝術家Guadalupe Rosales於2024年創作的新作，作品以一張刊登於1992年洛杉磯暴動（L.A. Uprising）發生後不久的《洛杉磯時報》頭版報紙為核心，透過不斷變化的LED燈光照射，使報紙在光影之間呈現不同面貌，並提出一個至今仍值得深思的問題：「神話是否已經破滅？」這件作品不僅為展覽揭開序幕，也引導觀眾重新思考媒體如何記錄歷史，及新聞敘事如何影響人們對重大社會事件的理解。

參展藝術家包括Richard Artschwager、Sue Coe、Leon Golub、Barbara Kruger、Guadalupe Rosales、Hank Willis Thomas、Mickalene Thomas等，展覽還展出十多件首次於The Broad公開亮相的館藏作品。許多作品創作於1980年代及1990年代，當時藝術家透過繪畫、攝影及其他藝術形式，回應報紙、印刷品與大眾媒體所傳遞的社會訊息，反映當時的政治氛圍與社會衝突。

展覽門票含於博物館免費入場資格中，本次展覽部分經費由華美銀行支持，該銀行自2017年起即為The Broad主要合作夥伴。

展覽還展出十多件首次於The Broad公開亮相的館藏作品，許多作品創作於1980年代及1990年代。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯當代藝術博物館The Broad從21日至明年4月4日推出「神話是否已經破滅？」免費館藏展覽。（記者張宏╱攝影）

Thomas以具反光效果的材料重新呈現這份共13頁的手冊，將有關急救、面對警察及危機應對的指引文字，與當年軍事駐守期間的歷史影像重疊，當作品受到閃光燈照射時，原本隱藏的影像便會顯現。（The Broad提供）