The Broad新展 看藝術檢視媒體敘事
The Broad自11月21日至明年4月4日推出免費館藏展，以媒體敘事與集體記憶為題，透過16位藝術家作品反思歷史如何被報導與理解。
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The Broad自11月21日至明年4月4日推出免費館藏展，以媒體敘事與集體記憶為題，透過16位藝術家作品反思歷史如何被報導與理解。
洛杉磯當代藝術博物館The Broad從11月21日至明年4月4日推出一場免費館藏展覽，集結16位藝術家作品，以「神話是否已經破滅？」（Has the Myth Been Shattered?）為核心提問，探討媒體如何形塑歷史、集體記憶與社會認知。
展覽名稱取自洛杉磯藝術家Guadalupe Rosales於2024年創作的新作，作品以一張刊登於1992年洛杉磯暴動（L.A. Uprising）發生後不久的《洛杉磯時報》頭版報紙為核心，透過不斷變化的LED燈光照射，使報紙在光影之間呈現不同面貌，並提出一個至今仍值得深思的問題：「神話是否已經破滅？」這件作品不僅為展覽揭開序幕，也引導觀眾重新思考媒體如何記錄歷史，及新聞敘事如何影響人們對重大社會事件的理解。
參展藝術家包括Richard Artschwager、Sue Coe、Leon Golub、Barbara Kruger、Guadalupe Rosales、Hank Willis Thomas、Mickalene Thomas等，展覽還展出十多件首次於The Broad公開亮相的館藏作品。許多作品創作於1980年代及1990年代，當時藝術家透過繪畫、攝影及其他藝術形式，回應報紙、印刷品與大眾媒體所傳遞的社會訊息，反映當時的政治氛圍與社會衝突。
展覽門票含於博物館免費入場資格中，本次展覽部分經費由華美銀行支持，該銀行自2017年起即為The Broad主要合作夥伴。
展覽以「神話是否已經破滅？」為核心提問，探討媒體如何形塑歷史、集體記憶與社會認知，並引導觀眾重新思考新聞敘事對重大事件的影響。 展名來自Guadalupe Rosales於2024年的新作，作品以1992年洛杉磯暴動後不久的《洛杉磯時報》頭版為核心，藉由LED光影變化呈現報紙的不同面貌。 展覽集結16位藝術家，包括Richard Artschwager、Barbara Kruger等，並展出十多件首次於The Broad公開亮相的館藏作品，許多創作於1980年代與1990年代。
精華 FAQ
展覽以「神話是否已經破滅？」為核心提問，探討媒體如何形塑歷史、集體記憶與社會認知，並引導觀眾重新思考新聞敘事對重大事件的影響。
展名來自Guadalupe Rosales於2024年的新作，作品以1992年洛杉磯暴動後不久的《洛杉磯時報》頭版為核心，藉由LED光影變化呈現報紙的不同面貌。
展覽集結16位藝術家，包括Richard Artschwager、Barbara Kruger等，並展出十多件首次於The Broad公開亮相的館藏作品，許多創作於1980年代與1990年代。
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