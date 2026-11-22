天普市推動高密度住宅及商住混合建案審批改革，訂出南加州、世紀之交、20世紀中期郊區及現代街區填補式四類建築風格，供開發商參考設計。（Google街景截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 天普市推動高密度住宅與商住混合建案審批改革，建立客觀設計標準與快速審查機制，兼顧加州住房政策、城市景觀與居民通知程序。

為加快住宅開發並配合加州 住房政策，天普 市正推動高密度住宅及商住混合建案的審批改革。市府日前向市議會提出新條例及客觀設計標準，讓符合州法資格的開發案無須經過傳統公聽會，改由城市發展局依具體規範審核。新制將適用市內特定住宅及商住混合分區，但不會增加現行允許的住宅密度，也不開放新土地用途。

該條例的一讀已獲天普市議會通過，二讀預計12月1日進行。條例二讀若通過，將在通過30日後生效。

根據市府報告，新制主要適用高密度住宅R-3分區，以及MU-L、MU-M、MU-B、MU-C和NT等商住混合分區。符合資格的建案，將由城市發展局依客觀標準審核，不必召開公聽會；但若建案同時涉土地分割，或須另經規畫委員會、市議會審議的其他許可事項，仍須依相關程序辦理。

新制也將改變部分建案的社區通知方式。依條例，市府須在建案核准後一周內，向開發基地周圍100呎範圍內的業主寄發「未來施工通知」，說明工程內容，並列出市府及開發商的聯絡方式。也就是說，附近居民要等審批完成，才會收到部分符合州法資格建案的通知。

為兼顧開發效率與城市景觀，市府委託建築設計公司John Kaliski Architects，依天普市常見的建築特色歸納四類建築風格：南加州、世紀之交、20世紀中期郊區，以及現代街區填補式開發風格，其中最後一類僅適用商住混合建案。開發商可依建案性質擇一採用，但建築量體、屋頂、外牆材料、門窗、景觀及色彩等，都須符合具體規範。

新規也將調整商住混合建築的外牆門窗比例。現行規定要求，一樓住宅用途的門窗或入口至少須占外牆50%，商業店面至少占70%。新標準則依用途及樓層訂出上下限：一樓住宅為15%至25%，商業店面為60%至80%，上層住宅為25%至50%，以兼顧住宅隱私與商業空間的街道能見度。

市府強調，符合客觀設計標準不代表建案可自動取得快速審批資格，仍須符合加州相關住宅法律規定。新標準也只是補充、不會取代現行土地使用規定，建築高度、退縮距離、建蔽率、停車位及開放空間等要求仍然適用。天普市2023年已為中密度住宅R-2分區建立快速審批制度，但開發商須採用市府預先核准的建築設計及配色。這次的新制則允許符合資格的開發商自行設計建築，只要符合客觀標準即可提出申請，設計彈性較大。