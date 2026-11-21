美國知名紀實攝影家、《國家地理》資深攝影師Mary Motley Kalergis 50年攝影生涯回顧展開幕式。（紀錄片《Seeking The Light》創作團隊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔作曲家俞天翔接手已故好萊塢作曲家Nick Glennie-Smith未完成的紀錄片配樂，保留原始鋼琴錄音並補寫後段，以音樂接力完成作品。

華裔 作曲家俞天翔（Kevin Yu）獲選接手完成已故好萊塢 資深作曲家Nick Glennie-Smith未完成的音樂，為紀錄片「Seeking The Light: A Life in Photography」音樂製作畫上完美句號，讓一段音樂成為融合東西、跨越兩位作曲家的藝術接力。

以美國知名紀實攝影家、《國家地理》資深攝影師Mary Motley Kalergis 50年攝影生涯為主題的紀錄片「Seeking The Light: A Life in Photography」，原創主題音樂由英國作曲家Nick Glennie-Smith負責。Nick曾參與《獅子王2：辛巴的榮耀》、《小鬼當家3》等電影配樂，也是Hans Zimmer音樂製作團隊台柱。2026年8月，Nick因病辭世，留下未完成的影片音樂。

Nick身後留下的這場藝術接力，競爭非常激烈。俞天翔透過全球自由工作接案平台認識紀錄片導演David Kalergis。導演當時正在尋找具備紀錄片配樂、剪輯及音樂監製經驗的專業人士，原本預計進行一至一個半小時的面談，卻因創作理念契合，延續近5個小時。導演也當即拍板，由俞天翔擔任音樂監製及新增配樂作曲。

「接手後發現，Nick留下的並非完整錄音室製作，而是幾段以手機錄製、由他親自在家中鋼琴演奏的主題曲及變奏，」俞天翔說，手機錄音略帶粗糲質感，反而與紀錄片的人文精神及歷史感契合。因此，他決定保留原始錄音，不刻意修飾雜音；其餘部分則重新創作。

影片最終定稿時，導演特別要求在結尾保留Nick鋼琴演奏中的一個短促尾音，以Nick獨特的音樂方式，向這位知名作曲家告別。

俞天翔5歲學習鋼琴，15歲開始吉他音樂創作。他先後在范德堡大學和紐約大學取得作曲學士和影視配樂碩士學位。2016年起，他以獨立音樂人身分在網易雲音樂發表作品，累計播放量超過153萬次。

今年，他與好萊塢APEX Production Music簽約，為美國電視台真人秀節目提供配樂曲庫作品。

「配樂最重要的不是音樂本身多麼複雜或精彩，而是如何讓影片敘事生輝。」俞天翔說，影視配樂與一般音樂創作不同，有些場景本身已具備強烈情緒與視覺感染力，配樂師反而應該選擇不加入音樂，讓畫面自己說話。

美國知名紀實攝影家、《國家地理》資深攝影師Mary Motley Kalergis 50年攝影生涯回顧展開幕式。（紀錄片《Seeking The Light》創作團隊提供）

俞天翔與英國知名作曲家Nick Glennie-Smith合作完成的紀錄片音樂作品在美國知名紀實攝影家、《國家地理》資深攝影師Mary Motley Kalergis50年攝影生涯回顧及巡迴展中播放。（紀錄片《Seeking The Light》創作團隊提供）

美國知名紀實攝影家、《國家地理》資深攝影師Mary Motley Kalergis 50年攝影生涯回顧展開幕式。（紀錄片《Seeking The Light》創作團隊提供）

俞天翔與英國知名作曲家Nick Glennie-Smith合作完成的紀錄片音樂作品在美國知名紀實攝影家、《國家地理》資深攝影師Mary Motley Kalergis 50年攝影生涯回顧及巡迴展中播放。（紀錄片《Seeking The Light》創作團隊提供）

俞天翔（左一）和《Seeking The Light》創作團隊。（紀錄片《Seeking The Light》創作團隊提供）