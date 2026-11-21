蒙特利公園市一名長者遭詐騙損失3萬3000元。警方循線在市內一處住宅逮捕一名嫌犯，並查扣逾64萬1000元現金。（蒙特利公園市警察局）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市1名長者遭詐騙損失3萬3000元，警方循線逮捕嫌犯，並在其住宅查扣逾64萬1000元現金與疑似相關文件，案件仍在調查中。

南加 華人聚居的蒙特利公園市 ，一長者遭詐騙損失3萬3000元。蒙市警方循線在市內一處住宅逮捕一嫌，並查扣逾64萬1000元現金，以及多份疑與詐騙活動有關的文件。警方19日在Instagram公布案情，隨文照片可見一疊疊面額100元的鈔票，其中不少放在保險 櫃內。

警方表示，警探綜合目擊者說法、監視器畫面及Flock Safety自動車牌辨識系統取得的線索，鎖定嫌犯，並取得搜查令和逮捕令。警方尚未公布嫌犯身分，也未說明該長者如何受騙、查扣的現金是否包含該長者的損失，或是否另有受害人。案件仍在調查中。

據ABC 7電視台報導，蒙市自2020年起使用這套車牌辨識系統。車輛經過鏡頭時，系統會拍下車輛與車牌，警方可藉此查找特定車輛曾在何時、何處經過。蒙市警方今年8月曾舉行社區說明會，當時表示，全市有34部市有設備，這些設備在此前一個月曾協助警方在刑事案件中逮捕39人。警方暫未透露這套系統在本案中提供哪些線索。

詐騙也是蒙市警方經常接到的案件。今年6月，蒙市警員丁東接受本報採訪時表示，警方幾乎每天都會接觸詐騙案，有時銀行發現長者可能受騙，也會主動通報。丁東提醒，接到可疑電話，可先掛斷，再自行查找官方電話求證。

警方在Instagram公布案情，隨文照片可見一疊疊面額100元的鈔票，其中不少放在保險櫃內。（蒙特利公園市警察局）