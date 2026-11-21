LAX叫車遇冒牌司機 女乘客驚見車門上鎖 警方緊急攔查
洛杉磯國際機場近日爆出多起網約車冒名接送事件，警方已開出49張罰單，Uber與Lyft也強調將加強身分驗證與合作調查。
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洛杉磯國際機場近日爆出多起網約車冒名接送事件，警方已開出49張罰單，Uber與Lyft也強調將加強身分驗證與合作調查。
明明透過Uber叫車，前來接送的司機，卻不是平台登記的本人，有乘客直到警方攔查才發現異常。ABC 7電視台報導，洛杉磯國際機場（LAX）近期傳出多起網約車駕駛身分不符事件，兩女性乘客先後分享經歷，其中一人甚至在警方敲門，聽見駕駛將車門上鎖。警方紀錄顯示，今年前七個月已有49起相關違規案，提醒旅客搭車時提高警覺。
美妝網紅Sarah Palmyra接受ABC 7訪問時表示，她日前從拉斯維加斯返回洛杉磯，在機場透過Uber叫車，上車後才行駛約100多呎，就有警員上前敲駕駛座車門。她隨即拿出手機錄下過程。影片中，駕駛竟要求她向警方表示自己搭錯車。她回憶，警員不斷敲打車窗，駕駛卻將車門反鎖。當時她很擔心駕駛不讓她下車，感到害怕。隨後更多警員趕到，她才得以離開車輛。Palmyra事後在Instagram發布影片，指出警方查驗駕照後發現，駕駛姓名與Uber應用程式顯示的資料不符。
類似情況也發生在美國廣播公司（ABC）主持人Jimmy Kimmel的妹妹、喜劇演員Jill Kimmel身上。她表示，結束旅行返回洛杉磯，在機場網約車候車區叫了一輛Lyft，駕駛態度友善，車子也不錯，還主動幫忙搬行李，但車輛才行駛約100呎就被警員攔下。警員當場告知駕駛與乘客，應用程式上的駕駛姓名與駕照不一致，讓她難以置信。
洛杉磯國際機場警員工會代表Mike Deer指出，問題在乘客根本不知道實際載送自己的人究竟是誰。根據ABC 7透過公共紀錄申請取得的資料，機場警方今年前七個月共開出49張涉及網約車駕駛姓名與駕照不符的罰單，其中兩張罰單的駕駛被列為「無照」。Deer提醒，旅客若覺得情況不對，可要求查看駕照，駕駛有權遮住住址，但乘客可核對駕照上的照片及資料，確認與平台登記的人員相符。
Uber表示，公司與機場警方直接合作，打擊涉嫌共用駕駛帳號的行為。所有駕駛都必須通過背景調查，提供有效照片證件及社會安全號，並定期透過自拍照片接受即時身分驗證。針對Palmyra個案，Uber表示已確認相關行程並展開調查，且已採取適當處置。Lyft表示，公司採即時照片驗證結合駕照驗證，確認開車的人確實是經平台核准的駕駛。
儘管有這些經歷，Palmyra與Kimmel均表示仍會繼續使用網約車服務。Palmyra說，她近期經常使用Uber的女性專屬功能，讓她搭車更有安全感。
主要是乘客透過Uber或Lyft叫車後，實際來接送的司機姓名與平台顯示資料不符，甚至有駕駛被查出無照或疑似共用帳號，造成乘客安全疑慮。 她從拉斯維加斯返洛杉磯後叫Uber，上車約100多呎就被警方攔查，駕駛還要求她幫忙掩飾，且一度將車門反鎖，讓她非常害怕。 警方建議乘客可直接要求查看駕照，確認照片與姓名是否和App登記一致；駕駛可遮住住址，但其他身分資料應可供核對，以降低搭錯車風險。
精華 FAQ
主要是乘客透過Uber或Lyft叫車後，實際來接送的司機姓名與平台顯示資料不符，甚至有駕駛被查出無照或疑似共用帳號，造成乘客安全疑慮。
她從拉斯維加斯返洛杉磯後叫Uber，上車約100多呎就被警方攔查，駕駛還要求她幫忙掩飾，且一度將車門反鎖，讓她非常害怕。
警方建議乘客可直接要求查看駕照，確認照片與姓名是否和App登記一致；駕駛可遮住住址，但其他身分資料應可供核對，以降低搭錯車風險。
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