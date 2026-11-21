美中工商協會（Chinese American CEO Organization）成員在活動中合影。 （主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美中工商協會舉辦30周年慶晚宴，頒獎表彰王文祥等傑出人士，並邀楊燕子與金炳洙分享亞裔文化、AI教育及新世代領導力。

美中工商協會（Chinese American CEO Organization）日前舉行成立30周年慶暨頒獎晚宴，JM Eagle董事長兼執行長王文祥（Walter Wang）榮獲協會頒發「年度企業家大獎」。王文祥表示，家庭教育對個人成長至關重要，作為一名優秀企業家，要勤奮、自強、把握機會及回饋社會。

活動吸引各界人士與協會會員逾300人出席，共同慶祝協會30年發展歷程，並表彰傑出企業領袖及會員。會長林寧國（Neville Lin）表示，1996年由一群華裔 企業家秉持「團結起來，我們就更強大」的信念，共同創立美中工商協會。會員之間長久建立的信任、友誼與互助精神，是協會30年來最珍貴的資產。未來協會將持續秉持團結互助、服務社區宗旨，培育新一代華裔企業領袖，傳承協會使命。

協會頒發四大獎項，年度企業家王文祥回顧個人成長與事業發展歷程，他表示，感謝父母、家庭及一路支持他的人，一位成功企業家不僅要事業有成，還要感恩、具備社會責任與奉獻的精神。Jeff Zhong榮獲「新一代企業領袖獎」、薛海培（Haipei Shue）榮獲「社區領袖獎」。劉麗亞（Iris Liu）獲頒「年度傑出會員獎」。她表示，會員是協會最重要資產，正因大家長期的支持與奉獻，才讓協會成為彼此扶持、充滿溫情的大家庭。

美國百人會董事會主席、電影製片人及美國電影藝術與科學學院前主席楊燕子（Janet Yang）擔任主題演講嘉賓，她分享亞裔在美國社會尋求認同、突破文化藩籬的歷程。她說，電影與故事是傳遞文化的重要媒介，能促進社會對亞裔的理解，讓更多聲音被聽見、故事被看見，並鼓勵年輕世代勇敢追夢。

南加大首位亞裔校長金炳洙（Beong-Soo Kim）則在爐邊對談中，探討人工智慧、高等教育及未來領導力。他表示，大學應深化與產業界合作，協助學生掌握人工智慧工具，同時培養獨立思考與批判性思維，並透過國際學術交流促進跨文化理解。

協會還向六名創會會員頒發「創始會員獎」，表彰他們30年來對協會的貢獻，得獎者包括劉剛、周芳、溫捷、李慧瓊、楊衛寧及鄧澍宏，另向15榮譽主席頒發30周年紀念獎章。

南加大首位亞裔校長金炳洙（Beong-Soo Kim，左）爐邊對談。（主辦方提供）

美中工商協會（Chinese American CEO Organization）日前舉行成立30周年慶典暨頒獎晚宴。（主辦方提供）

會長林寧國（左）為JM Eagle董事長兼執行長王文祥（Walter Wang）頒發「年度企業家大獎」。（主辦方提供）

劉麗亞（Iris Liu，右）獲頒「年度傑出會員獎」。（主辦方提供）