南北加接連有感地震 後續強震機率？專家這麼說
北加與南加接連出現有感地震，USGS估算短期內仍可能再震，但專家認為南加4.4地震屬主震餘震序列，發生5級以上強震機率極低。
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北加與南加接連出現有感地震，USGS估算短期內仍可能再震，但專家認為南加4.4地震屬主震餘震序列，發生5級以上強震機率極低。
北加州和南加州先後於19日晚間和20日凌晨發生兩起中等強度有感地震。美國地震預報中心（USGS）指出，一周內再次發生規模3以上地震概率為52%，4級以上概率為11%，5級以上為1%。專家表示，南加地震頻繁，民眾須保持警惕，常備不懈。
南加大地震專家酈永剛表示，根據美國地質調查報告，北加州蒙特利縣的Pinnacles西北方向10公里處19日晚發生規模5地震，當地約16萬居民有明顯震感。震波波及舊金山南區。
北加州規模5地震發生4個半小時後，美國地震中心再次報告，20日凌晨3時24分，大洛杉磯地區的商業市、距離華人聚居蒙特利公園市西南約5公里、距洛杉磯市中心以東約8公里處發生規模4.4地震。酈永剛表示，這是洛杉磯中心區域今年以來發生的最強一起地震。根據地震引起的地面震動烈度（MMI）分布，震央區強度為4.5，居民有中等強度震感，桌上物件可能翻倒。洛杉磯城中區強度約為3.5，當地居民有輕微震感。
酈永剛表示，南加20日規模4.4地震發生後4.3秒，南加州地震預警系統（ShakeAlert）即提供地震警信，顯示地震初始定位。
他表示，從目前各項數據分析，大概率而言，南加20日的規模4.4級地震是一起主震-餘震序列，不大可能是前震-主震序列，引發規模5級以上強震的可能性極低。
酈永剛表示，南加本次地震的震源機制，為逆衝斷裂（reverse-thrust faulting）型，地震發生在洛杉磯盆地 （Los Angeles Basin）底部的隱斷層（Blind fault）。1987年10月1日，在本次地震震央東約7公里的Whittier Narrows曾發生規模6強震。
北加州在19日晚間發生規模5地震，南加州則在20日凌晨3時24分出現規模4.4地震，兩起事件相隔約4個半小時，均造成周邊居民明顯有感。 美國地震預報中心指出，一周內再次發生規模3以上地震的概率為52%，規模4以上為11%，規模5以上則僅1%，顯示仍有餘震風險但強震機率很低。 酈永剛認為，根據目前數據，南加4.4地震較可能是主震-餘震序列，不像前震-主震序列；其震源位於洛杉磯盆地底部隱斷層，觸發5級以上強震的可能性極低。
精華 FAQ
北加州在19日晚間發生規模5地震，南加州則在20日凌晨3時24分出現規模4.4地震，兩起事件相隔約4個半小時，均造成周邊居民明顯有感。
美國地震預報中心指出，一周內再次發生規模3以上地震的概率為52%，規模4以上為11%，規模5以上則僅1%，顯示仍有餘震風險但強震機率很低。
酈永剛認為，根據目前數據，南加4.4地震較可能是主震-餘震序列，不像前震-主震序列；其震源位於洛杉磯盆地底部隱斷層，觸發5級以上強震的可能性極低。
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