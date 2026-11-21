20日凌晨3時24分左右，大洛杉磯地區商業市、蒙特利公園市附近發生規模4.4地震。（酈永剛提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北加與南加接連出現有感地震，USGS估算短期內仍可能再震，但專家認為南加4.4地震屬主震餘震序列，發生5級以上強震機率極低。

北加州和南加 州先後於19日晚間和20日凌晨發生兩起中等強度有感地震 。美國地震預報中心（USGS）指出，一周內再次發生規模3以上地震概率為52%，4級以上概率為11%，5級以上為1%。專家表示，南加地震頻繁，民眾須保持警惕，常備不懈。

南加大地震專家酈永剛表示，根據美國地質調查報告，北加州蒙特利縣的Pinnacles西北方向10公里處19日晚發生規模5地震，當地約16萬居民有明顯震感。震波波及舊金山南區。

北加州規模5地震發生4個半小時後，美國地震中心再次報告，20日凌晨3時24分，大洛杉磯 地區的商業市、距離華人聚居蒙特利公園市西南約5公里、距洛杉磯市中心以東約8公里處發生規模4.4地震。酈永剛表示，這是洛杉磯中心區域今年以來發生的最強一起地震。根據地震引起的地面震動烈度（MMI）分布，震央區強度為4.5，居民有中等強度震感，桌上物件可能翻倒。洛杉磯城中區強度約為3.5，當地居民有輕微震感。

酈永剛表示，南加20日規模4.4地震發生後4.3秒，南加州地震預警系統（ShakeAlert）即提供地震警信，顯示地震初始定位。

他表示，從目前各項數據分析，大概率而言，南加20日的規模4.4級地震是一起主震-餘震序列，不大可能是前震-主震序列，引發規模5級以上強震的可能性極低。

酈永剛表示，南加本次地震的震源機制，為逆衝斷裂（reverse-thrust faulting）型，地震發生在洛杉磯盆地 （Los Angeles Basin）底部的隱斷層（Blind fault）。1987年10月1日，在本次地震震央東約7公里的Whittier Narrows曾發生規模6強震。

20日南加規模4.4地震引起的地面振动烈度(MMI）分布，震央區居民有中等强度震感，桌上物件可能翻倒。洛杉磯城中區3.5，居民有輕微震感。（酈永剛提供）

南加地區地震相對頻繁，民眾需保持警惕，常備不懈。（酈永剛提供）