橙縣近百名華人青少年參加4KIDS藝術基金會日前舉辦的ICONS GALA 2026創意嘉年華。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣近百名華人青少年參加4KIDS藝術基金會創意嘉年華，透過DIY T恤、音樂劇與舞蹈實作藝術，遠離手機與AI並培養自信。

橙縣 近百華人 青少年參加4KIDS藝術基金會日前舉辦的ICONS GALA 2026創意嘉年華，孩子們透過親手設計創意T恤及融合音樂演奏和舞蹈的音樂劇等多元形式，將藝術學習變成實際創作與舞台展演，遠離手機和AI，親身體驗藝術帶來的創造力與自信。

DIY創意T恤設計是本次活動重頭戲，主辦方為參與者準備白色T恤，讓孩子們自由發揮想像力，從設計構思、繪畫、剪裁到裝飾，親手打造具有個人風格的服裝作品。現場有的孩子們在T恤挖洞、塗鴉，有的則為T恤設計褶皺和加入絲巾和髮帶等元素，大家把設計當作遊戲，充分發揮創意。舞台表演同樣精彩，青少年透過音樂、聲樂、打擊樂、街舞及音樂劇等不同藝術形式展現學習成果。

基金會創辦人McQueen Langelaan是四個孩子的媽媽，所以基金會名字4KIDS一語雙關。她表示，基金會成立初衷是希望幫助更多孩子接觸藝術、學習藝術，並透過藝術找到方向，也讓更多不同背景的孩子都能參與其中，發現自己的潛能。

她表示，未來基金會計畫提供免費藝術課程、講座及獎學金，協助孩子們透過藝術累積學習與實踐經驗，發揮個人潛能，並為未來大學升學及發展做好準備。

青少年融合音樂演奏和舞蹈表演音樂劇。（主辦方提供）

Costa Mesa新任市長Mike Buley夫婦為基金會創辦人McQueen Langelaan（中）頒發賀狀。（主辦方提供）

孩子們把普通的白色T恤加上褶皺賦予其時尚元素。（主辦方提供）

4KIDS藝術基金會日前舉辦的ICONS GALA 2026創意嘉年華。（主辦方提供）