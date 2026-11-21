橙縣華人青少年 DIY創意T恤
橙縣近百名華人青少年參加4KIDS藝術基金會創意嘉年華，透過DIY T恤、音樂劇與舞蹈實作藝術，遠離手機與AI並培養自信。
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橙縣近百名華人青少年參加4KIDS藝術基金會創意嘉年華，透過DIY T恤、音樂劇與舞蹈實作藝術，遠離手機與AI並培養自信。
橙縣近百華人青少年參加4KIDS藝術基金會日前舉辦的ICONS GALA 2026創意嘉年華，孩子們透過親手設計創意T恤及融合音樂演奏和舞蹈的音樂劇等多元形式，將藝術學習變成實際創作與舞台展演，遠離手機和AI，親身體驗藝術帶來的創造力與自信。
DIY創意T恤設計是本次活動重頭戲，主辦方為參與者準備白色T恤，讓孩子們自由發揮想像力，從設計構思、繪畫、剪裁到裝飾，親手打造具有個人風格的服裝作品。現場有的孩子們在T恤挖洞、塗鴉，有的則為T恤設計褶皺和加入絲巾和髮帶等元素，大家把設計當作遊戲，充分發揮創意。舞台表演同樣精彩，青少年透過音樂、聲樂、打擊樂、街舞及音樂劇等不同藝術形式展現學習成果。
基金會創辦人McQueen Langelaan是四個孩子的媽媽，所以基金會名字4KIDS一語雙關。她表示，基金會成立初衷是希望幫助更多孩子接觸藝術、學習藝術，並透過藝術找到方向，也讓更多不同背景的孩子都能參與其中，發現自己的潛能。
她表示，未來基金會計畫提供免費藝術課程、講座及獎學金，協助孩子們透過藝術累積學習與實踐經驗，發揮個人潛能，並為未來大學升學及發展做好準備。
他們參與DIY創意T恤設計，從構思、繪畫到剪裁裝飾都親手完成，並透過音樂、聲樂、打擊樂、街舞與音樂劇等舞台表演，將學習成果實際展現出來。 因為主辦方提供白色T恤讓孩子自由發揮，許多參與者在上面挖洞、塗鴉、做褶皺，還加入絲巾和髮帶等元素，把設計當遊戲，也讓創意與自我表達更直接呈現。 基金會未來將提供免費藝術課程、講座及獎學金，協助孩子累積藝術學習與實踐經驗，發掘自身潛能，並為日後的大學升學與個人發展做好準備。
精華 FAQ
他們參與DIY創意T恤設計，從構思、繪畫到剪裁裝飾都親手完成，並透過音樂、聲樂、打擊樂、街舞與音樂劇等舞台表演，將學習成果實際展現出來。
因為主辦方提供白色T恤讓孩子自由發揮，許多參與者在上面挖洞、塗鴉、做褶皺，還加入絲巾和髮帶等元素，把設計當遊戲，也讓創意與自我表達更直接呈現。
基金會未來將提供免費藝術課程、講座及獎學金，協助孩子累積藝術學習與實踐經驗，發掘自身潛能，並為日後的大學升學與個人發展做好準備。
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