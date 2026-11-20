「刷單詐騙」（Brushing Scam）在全美多地都有出現；圖為Buena Vista警局展示的刷單詐騙包裹。（Buena Vista Police department）

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納州婦女近月收到約100件未訂購包裹，專家認為是刷單詐騙，藉寄送商品製造虛假好評，並提醒民眾提高個資與帳戶安全警覺。

一名住在亞利桑納州 的婦女，家門口從9月底開始接連收到不明包裹，即使多次拿到郵局要求退回，包裹仍不斷送上門，至今累計約100件，甚至堆滿車庫。網路安全專家指出，這可能是「刷單詐騙 」（Brushing Scam），不法賣家藉由寄送免費商品，利用收件人的個資製造虛假好評。

ABC 15電視台報導，Charlotte Wohlwender表示，這種情況大約從9月底開始，當時她發現家門口出現兩個自己從未訂購的包裹，於是拿到郵局以「退回寄件人」（Return to Sender）方式處理，沒想到幾天後又收到四個包裹。

隨著時間過去，不明包裹愈堆愈多，有些透過美國郵政 （USPS）寄送，有些則由UPS送達。Wohlwender估計，她和家人至今已收到約100個包裹，甚至堆滿車庫。她表示，家人至今沒有拆開任何包裹，因為不知道是否應該打開。

從包裹外觀判斷，大部分內容物似乎是價格低廉的運動服及其他服飾，商品標籤多為外國文字。更令人困惑的是，幾乎每個包裹的寄件地址都不同，且來自不同城市。

網路安全顧問、Intrust IT公司的Dave Hatter指出，這類情況具有「刷單詐騙」的典型特徵。所謂刷單詐騙，是指第三方賣家將商品寄給從未下單的民眾，再利用收件人的資料發布虛假的正面商品評價，營造商品熱銷、獲得消費者好評的假象，以提高其他買家的信任及購買意願。

Hatter提醒，收到不明包裹可能不只是多了免費商品，也可能代表個資已落入不法人士手中。他建議民眾不要主動聯繫寄件者，也不要與對方互動，以免落入後續詐騙陷阱。他指出，一旦開始回應，詐騙者可能進一步將收件人引導至特定聯繫管道，再伺機施展詐騙手法。

Wohlwender指出，她在意的並不是能否免費留下這些商品，而是希望包裹不要再送上門。她表示，雖然有人認為既然商品免費，不妨直接留下使用，但她只希望這些不明包裹停止寄送。

美國郵政稽查局（U.S. Postal Inspection Service）提醒，民眾若收到未曾訂購的商品，不必支付任何費用，可以自行保留或捐贈；同時應更改可能受到影響的購物網站帳戶密碼，聯繫亞馬遜（Amazon）、eBay等零售平台通報詐欺，並密切留意銀行帳戶及信用卡紀錄，確認是否出現可疑交易。

「刷單詐騙」（Brushing Scam）在全美多地都有出現。圖為Buena Vista警局展示的刷單詐騙包裹。（Buena Vista Police department）