南加州台美急難救助協會日前舉行2026年會員大會，由現任會長徐菡美（中）連任，繼續帶領協會推動海外急難救助工作。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州台美急難救助協會完成2027年選舉，徐菡美連任會長，並將延續每月輪值制度，強化海外急難案件的人力調度與即時救援。

南加州 台美急難救助協會日前舉行2026年會員大會，會中除回顧今年各項急難救助及會務活動成果，也完成2027年會長及理事選舉，由現任會長徐菡美連任，繼續帶領協會推動海外急難救助工作。

談到未來規畫，她表示，明年將延續今年建立的每月輪值制度，安排會員輪流負責急難案件，並參考排班表及副會長的居住地區進行人力調度。例如，若聖蓋博 谷東區發生事故，將優先安排住在東區的會員前往；若案件發生在沿海地區，則由距離較近的人員協助處理，讓救助人力分配更有效率，也確保案發時，能及時提供協助。

她強調，急難案件不宜由一人單獨前往，通常希望安排兩會員共同出勤。接下來會透過輪值分工，讓更多人投入，也避免救助工作集中在少數會員身上。

協會當天選出新一屆副會長，第一副會長由徐洸玲擔任，第二副會長為葉怡蘭，第三副會長為劉雅薇，第四副會長為江瑞瀛，第五副會長則由曾翔瑜出任。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處急難救助業務負責人陳偉玲表示，過去在海外負責急難救助業務，接觸過許多需要協助的案例，深刻體會海外急難救助工作的重要性。對外交部及駐外館處而言，急難救助是職責所在，但對投入其中的僑胞而言，往往是出錢又出力，無私協助有需要的人，讓她十分感動。

陳偉玲特別肯定徐菡美過去一年在急難救助工作上的付出，表示每當接獲緊急求助案件，徐菡美總是第一時間接聽電話，積極協助聯繫與協調。她也感謝僑胞願意出錢出力，在他人遭遇困境時主動伸出援手，展現海外台灣社群的熱心與互助精神。

駐洛杉磯經文處暨洛僑中心主任張皓鈞、協會創會會長田詒鴻等也出席活動。他們均肯定會員長期投入急難救助工作的付出，並表示將持續支持協會，攜手結合僑界力量，協助在海外遭遇緊急事故或困境的台灣民眾，提供必要的關懷與援助活動。

南加州台美急難救助協會日前舉行2026年會員大會，會中除回顧今年各項急難救助及會務活動成果。（記者謝雨珊／攝影）