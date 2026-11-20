南加州台美急難救助協會近期舉行2026年會員大會，並完成新一屆會長及理事選舉。徐菡美（見圖）連任會長職位，繼續帶領協會推動海外急難救助工作。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 一對台灣夫妻赴美生子返台前，丈夫在機場猝逝，留下妻子帶嬰兒在美處理後事；南加州台美急難救助協會隨即介入，提供食宿、現金與行政協助。

一對年輕台灣夫妻赴美生子，原本準備帶剛出生不久的寶寶搭機返台，不料丈夫卻在機場突然倒地，經送醫搶救仍回天乏術，留下妻子獨自帶年幼的孩子。面對突如其來的變故幸得南加州 台美急難救助協會即時援助。

南加州台美急難救助協會接獲消息後，立即派員前往關懷，協助安排臨時食宿、緊急現金周轉及相關行政手續，陪伴母子度過最無助時刻，也讓海外台灣人在遭逢意外時，多了一份及時的依靠。

台美急難救助協會會長徐菡美表示，協會接獲消息後，立即派員前往關懷，了解母子是否有保險、緊急現金周轉及臨時食宿等需求，希望在台灣同胞於洛杉磯遭遇突發事故時，及時伸出援手，協助他們度過最困難的時期。

徐菡美說，事發後，妻子帶年幼的寶寶留在美國處理先生後事及相關事宜，約一個多月後才返回台灣。期間，協會也協助聯繫政府機關，處理相關行政手續，盡可能提供必要協助。她坦言，這起事件是近期以來，讓她印象最深、也最感到痛心的事件之一。

徐菡美表示，協會接獲急難事件的管道，主要包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處轉介及民眾自行求助，有時會員正在用餐，甚至一大早，就可能接到緊急通知，必須立即協調人力、提供經費及各項協助。儘管救助工作往往來得突然，也需要投入時間與心力，但能夠集結一群人的力量，及時幫助在海外遭遇困境的台灣同胞，讓她深感這份工作的價值與意義。

台美急難救助協會聯絡電話:626-268-3626。