加州眾議員Blanca Rubio辦公室和Foothill Unity Center、Charter Oak學區、柯汶那市府和警局將聯合舉辦的第10屆Operation Gobble火雞發放。圖為Blanca Rubio此前舉辦的火雞發放活動。（取自Blanca Rubio臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前後，南加州多地將舉辦免費火雞與熱食發放，其中柯汶那22日送火雞、巴沙迪那26日提供免費感恩餐，部分活動還有衣物與生活物資。

26日感恩節 ，南加州從聖蓋博谷、洛杉磯 市區、南灣、橙縣 到內陸帝國，都將舉辦各種火雞和免費食物發放，其中離聖蓋博谷華人社區最近的送火雞活動，22日將在柯汶那舉辦；免費火雞熱食，則是26日當天在巴沙迪那。

由加州眾議員Blanca Rubio辦公室和Foothill Unity Center、Charter Oak學區、柯汶那市府和警局聯合舉辦的第10屆Operation Gobble火雞發放，22日上午9時至中午12時登場，地點在Charter Oak High School（1430 E. Covina Blvd., Covina, CA 91724），每戶可領取一隻免費冷凍火雞或火雞兌換券，以及其他感恩節食品，送完為止。活動以汽車排隊領取，不接受步行參與。

內陸帝國21日從上午10時開始舉辦免費送火雞活動，將送出350隻火雞，汽車排隊領取，不需事先登記，先到先得。地點在22690 Cactus Ave., #280, Moreno Valley。

洛杉磯市24日由Jackson Limo Foundation主辦的大型免費送火雞活動也引人注目，當天從上午8時開始，將免費送出3000隻火雞及節日相關食品箱，同樣是汽車排隊領取，地點在5856 West Blvd., Los Angeles。

各地的免費火雞大餐主要集中在25至26日。其中聯合車站遊民服務中心在巴沙迪那舉辦的傳統感恩餐會，25日上午10時至下午3時在巴沙迪那成人中心（Adult Center, 412 S. Raymond Ave.,）舉辦，可外帶，也可現場用餐，不需要身分證明或事先登記，所有居民都可參加。

25日上午9時至下午1時在洛杉磯市445 Towne Ave，由Fred Jordan Foundation主辦的免費熱食感恩大餐，不需身分證明和事先登記；25日下午1時至4時由聖塔蒙尼卡教會舉辦的感恩活動，上午11時30分開始排隊，725 California Ave., Santa Monica，除免費餐點，還有衣物、睡袋、衛生用品和住房援助物資等發放。

26日感恩節當天，西洛杉磯地區傳統的大型感恩餐會，上午11時開始，包括免費感恩節大餐、衣物和免費理髮，不需身分證和事先登記，地點在1645 Corinth Ave., Los Angeles；午夜教會傳統感恩大餐，從上午10時30分開始至12時30分，免費熱食，所有居民都可參加，601 S., San Pedro St， Los Angeles；橙縣從上午11時至下午2時，有免費感恩熱食、親子遊戲、小馬騎乘等，所有居民都可免費參加，地點1206 E., 17th St., Santa Ana。

加州眾議員Blanca Rubio辦公室和Foothill Unity Center、Charter Oak學區、柯汶那市府和警局將聯合舉辦的第10屆Operation Gobble火雞發放。圖為Blanca Rubio此前舉辦的火雞發放活動。（取自Blanca Rubio臉書）