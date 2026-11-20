(左起) Astiva技術長Viet Tran、執行長Tri T. Nguyen、企業財務主管Duffee Dortch及健保計劃財務主管Peter Q. Nguyen 19日公開回應加州管理式醫療保健局（DMHC）暫停其招收新會員的命令。（本報記者／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Astiva Health因未達加州有形淨值標準遭暫停收新會員，但公司強調會員福利、理賠與營運均正常，正爭取追加資本並盼盡快解除命令。

聯邦醫療保險 優勢計劃（Medicare Advantage）業者Astiva Health，19日在橙縣 總部回應加州 管理式醫療保健局（DMHC，以下簡稱保健局）暫停其招收新會員的命令。執行長Tri T. Nguyen指出，公司財務穩健、理賠均按時支付，現有會員的醫療照護與福利完全不受影響。新資金最快下周到位，盼命令盡快解除。

保健局於11月9日發出停止令，即時生效，指Astiva多個申報期間未達加州要求的最低「有形淨值」（TNE）標準，也未履行2023年承諾維持最低標準150%的協議。命令生效後，Astiva不得招收新會員，但此前已選擇該計劃者不受影響，且命令正值年度投保期。

該公司技術長Viet Tran、企業財務主管Duffee Dortch及健保計劃財務主管Peter Q. Nguyen。Tri T. Nguyen表示，命令涉及的是監管資本指標，而非營運能力；公司近年快速擴張至洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱及聖塔克拉拉等縣，每次擴張都提高了州政府要求的資本額。Dortch補充，「有形淨值」缺口來自過去的虧損，以及進入新市場後「有形淨值」要求隨之提高。

Tri T. Nguyen表示，母公司正向健保計劃追加資本，文件已提交保健局，公司也已與多家金融機構達成融資協議。他會後受訪時指出，資金最快下周到位，但何時解除命令「不是由Astiva Health決定」，公司將配合所有要求，「希望保健局能盡快解除」。他並表示，公司已加強內部監督，未來將強化各項交易的財務規劃與分析；公司仍會繼續擴張，但將更加謹慎。

Dortch表示，截至9月30日，公司獲利逾1250萬元，支付當月所有營運開支後，現金儲備仍逾4000萬元，且逐月增加。Tri T. Nguyen也表示，公司對醫院和醫生沒有任何逾期欠款，「所有理賠都按時支付」。Astiva目前在全加州服務逾5萬會員。

至今每周仍親自看診的Tri T. Nguyen說，會員的醫生、保險範圍與福利一切如常，2027年度福利將於1月1日如期生效；會員應照常看診、領藥、使用既有轉診及治療授權，無須採取任何行動。Viet Tran表示，命令生效前已提交的入會申請應已處理完畢。

對於社群流傳公司即將破產、沒有現金等說法，Dortch表示均不正確。「會保持透明，隨時向大家更新最新情況。」公司呼籲民眾以官方資訊為準，會員、醫療服務提供者及經紀人如有疑問，可聯絡公司會員服務部或醫療服務提供者關係部。

健保計劃財務主管 Peter Q. Nguyen則強調，此事不會影響對醫療服務提供者的理賠、論人計酬款項及經紀人佣金，「日常營運會照常進行」，付款一切如常。

Tri T. Nguyen指出，公司連續數年獲聯邦醫療保險暨補助服務中心（CMS）四星評級，並將於11月21日在洛杉磯韓國城廣場開設新的長者活動中心，2027年度也加強了福利。