赫摩沙灘碼頭廣場（Pier Plaza）是當地熱門的商圈，市府日前宣布達成「街頭遊民功能性歸零」目標。（取自Google街景）

AI摘要 文章摘要整理： 赫摩沙灘透過外展安置、法律協助與跨機構合作，兩年內讓街頭遊民數量與露宿時間大幅下降，成為南灣第二個達成功能性歸零的城市。

加州遊民 問題長期難解，但南加 一座海濱城市，在短短兩年交出不同的成績單。加州郵報報導，洛杉磯縣赫摩沙灘（Hermosa Beach）宣布，已達成「街頭遊民功能性歸零」目標，成為南灣地區第二個達標城市；遊民露宿街頭的時間中位數，也從189天大幅縮短至49天。這座城市究竟如何做到？

根據赫摩沙灘市府公布的資料，2026年3月至8月期間，當地共有11名街頭遊民轉入臨時或永久住所，同期新增八起遊民個案。安置人數超過新增人數，符合「功能性歸零」的標準。不過，這不代表街頭已完全沒有遊民，當地目前仍有11起街頭遊民個案正在處理中。

依據南灣城市政府協會的標準，一座城市必須在六個月內，讓轉入臨時或永久住所的人數超過當地新增的遊民人數，同時將遊民露宿街頭的時間中位數控制在90天以下，才算達成「功能性歸零」。

統計顯示，2025年1月至2026年9月，赫摩沙灘共有26街頭遊民脫離露宿生活。其中十人入住永久住所，七人與家人團聚，另有九人進入臨時收容所、合住房屋或專業照護機構。在這些人當中，73%在90天內完成安置，半數更在首次接觸外展人員後30天內就獲得安置。露宿時間中位數與截至2025年6月的六個月期間相比，減幅約74%。

赫摩沙灘市府資深管理分析師Sara Russo是這項為期兩年計畫的主要推動者之一。她與市府人員、南灣城市政府協會及HERO社區服務機構合作，協助街頭遊民取得住房及其他必要資源，包括申請身分證明文件、取得符合資格的社會福利，以及重新與家人建立聯繫。Russo表示，並非所有遊民都願意立即接受協助，但外展人員會持續接觸，協助他們取得所需資源。

除了住房安置與外展服務，赫摩沙灘自2022年起也與麗浪多灘（Redondo Beach）合作推動「遊民法庭」，讓符合資格的遊民透過法院指定的服務處理部分法律問題，增加取得住房的機會。市議會另於2025年3月通過條例，禁止在所有公共區域露宿。

赫摩沙灘是2024年加入南灣地區「功能性歸零」計畫的三個城市中，第一個達標的城市。南灣城市政府協會19日舉行活動，表揚該市改善街頭遊民問題的成果。赫摩沙灘過去以龐克搖滾文化聞名。1970年代末至1980年代，當地是美國西岸硬核龐克音樂的重要據點，龐克樂團Black Flag創辦人Greg Ginn曾在曼哈頓大道（Manhattan Avenue）一座舊浸信會教堂內設立排練空間及SST唱片公司。