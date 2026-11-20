Huntington Health總裁John M. Corman醫師（左）在第27屆熊貓關懷慈善高爾夫邀請賽中，代表院方接受蔣佩琪（右）捐贈的50萬元。（取自Huntington Health官網）

AI摘要 文章摘要整理： 熊貓關懷基金會近日捐出50萬元給漢庭頓醫療機構，支持兒科與新生兒服務，雙方自2010年合作至今，累計捐助已超過400萬元。

由華人 企業家程正昌、蔣佩琪夫婦創辦的熊貓餐飲集團，透過旗下熊貓關懷基金會（Panda Cares Foundation），近日捐贈50萬元給漢庭頓醫療機構（Huntington Health），支持兒科及新生兒醫療服務。基金會自2010年以來，累計捐助該機構已超過400萬元。

漢庭頓醫療機構近日發布消息指出，熊貓關懷基金會與該機構自2010年建立合作關係，至今已有16年。最新一筆50萬元捐款，由蔣佩琪在基金會年度慈善高爾夫球賽期間，代表基金會交予漢庭頓醫療機構總裁柯曼醫師（John M. Corman）。柯曼當天出席活動，與其他支持者及受贈機構代表共同見證捐贈。

漢庭頓醫療機構隸屬西達賽奈醫療體系（Cedars-Sinai），為新生兒、嬰幼兒、兒童及青少年提供專科醫療服務。院內設有第IIIb級新生兒加護病房（NICU），提供聖蓋博谷地區最高層級的新生兒重症照護。院方表示，熊貓關懷基金會長期提供資金支持，有助醫療機構持續引進先進醫療技術、推動創新治療，並強化以家庭為中心的兒科醫療服務，滿足不同年齡層兒童及其家庭的醫療需求。