總部位於聖地牙哥的晶片大廠高通（Qualcomm）在加州裁員數百人。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 高通在加州裁員517人，並稱此為配合未來發展的組織調整；外界則關注其全球裁員、AI轉型與是否違反WARN提前通知規定。

總部位於聖地牙哥的晶片大廠高通 （Qualcomm）在加州裁員 數百人。根據加州《員工調整與再培訓通知法》（WARN）報告，高通將在聖地牙哥縣裁減442人，在聖塔克拉拉縣至少裁減75人，合計517人。

根據加州郵報、FOX5電視台報導，高通已在13日通知加州就業發展局（EDD），將在聖地牙哥的據點進行大規模裁員。WARN報告將這次裁員列為永久性，多數員工的離職生效日在2027年1月初。

高通發言人表示，這些決定很艱難，因為影響的是公司的同事，公司感謝他們的貢獻；這次調整是為了讓組織和能力配合公司不斷變化的優先事項，以及未來的發展機會。

路透社10月曾獨家報導，高通準備在全球裁員。路透社看過的內部備忘錄顯示，這波裁員是在年度員工考核之後進行，目的是處理表現未達預期的部分。這波調整不只發生在美國，高通在印度和美國的員工，都因公司重新評估人力和未來業務重點而面臨不確定性。

高通長期以生產無線通訊和手機用半導體為主，近來則積極轉型，搶攻支撐AI熱潮、耗電量龐大的數據中心市場，希望從輝達（Nvidia）手中搶下部分AI晶片市占。

高通7月底公布的最新財報指出，來自蘋果產品的營收下滑速度將比預期更快，公司希望數據中心業務的成長，能在2027財年前彌補這部分營收損失。

另外，集體訴訟律師事務所Strauss Borrelli已表示，正在調查高通裁減聖地牙哥442員工時，是否未依法提前至少60天通知，而違反WARN法。