職業治療師雷亞（Nina Rea）認為，如果能做出適當的改動，「任何人都能在任何地方生活」。（otpotential.com）

AI摘要 文章摘要整理： 韋伯夫婦透過低成本居家改造與復健，讓90歲的比爾能安全回家生活，也反映多數美國長者希望在熟悉環境中安老的需求。

在自己家裡終老是很多人期望的願景，但這個願景並不容易實現。若你想居家養老，該如何讓家更適合老年的自己並做好費用規畫？

舊金山 紀事報報導，去年比爾韋伯（Bill Weber）中風 了，在屋崙 一家醫院的急症復健病房裡，他的妻子桑德拉（Sandra Weber）在他床邊，她必須把一個情況告知比爾的醫療團隊。

比爾曾是建築師，他親自設計了他們位於柏克萊山坡上的那棟房子，他們自1968年起就住在那裡。但如今，他已90歲，桑德拉則是89歲。從車庫到房子前面有21級台階，然後要再走15階才能到達起居室，接著還有15階才能到達他們共同生活了近60年的臥室。

「我給他們看了台階的照片。我說，『為了讓他做好回家的準備，我們必須做一些改動，』」桑德拉說。原本扁平的、現代的、稜角分明的扶手讓比爾的手很痛，所以他們換成了圓形的扶手，並在樓梯底部加裝了一個環形扶手，這樣他就可以繞著樓梯底部走。在主浴室裡，他們沿著牆壁安裝了一長條結實的扶手，這樣他晚上刷完牙後就可以自己扶著扶手回到床上。

他們的臥室現在也是比爾進行物理治療師規定的日常鍛煉的地方，以保持髖部和大腿強壯。透過這些改造和物理治療，比爾現在可以不用助行器或其他任何幫助，直接從客廳走到車庫。購買和安裝新的扶手、訂製淋浴門以及在樓梯上鋪設地毯，總共花費其實不到5000元。

透過這項改變，韋伯夫婦實現了許多美國老年人夢寐以求的事情：居家養老。丕優研究中心最近對65歲及以上的美國人進行了一項民意調查，詢問他們希望在晚年居住在哪裡。在目前獨自居住且沒有任何照顧人員的老年人中，有60%的人表示希望繼續住在家裡，並在需要時接受他人照顧，就像比爾和桑德拉一樣。

雷亞（Nina Rea）是一位職業治療師，她在舊金山灣區進行居家安全評估，並為人們居家養老提供改造建議。「我覺得任何人都能在任何地方生活，」她說。「這取決於你想怎麼做、需要做什麼，以及你如何做出相應的改變。」