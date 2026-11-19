洛杉磯候任市長拉曼（Nithya Raman）提出多項施政改革承諾，但受限於市府現有預算，部分政策恐須等到明年7月新會計年度開始後才能推動。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯候任市長拉曼提出清除遊民、修路燈、強化公共安全等改革，但因本年度預算已用罄，許多措施恐須等明年7月新會計年度才較能推動。

洛杉磯 即將迎來新市長，但選民期待的改革，恐怕無法一步到位。候任市長拉曼（Nithya Raman）承諾上任後清除遊民 營地、修復故障路燈，還要在2028年奧運 前種下10萬棵樹。不過，市府本年度預算早已分配完畢，部分改革可能要等到明年7月新會計年度開始，才有較大推動空間。

ABC 7電視台17日報導，拉曼將於12月13日宣誓就職，14日正式上任。她在競選期間提出的改革承諾，涵蓋遊民安置、公共安全、基礎建設及經濟發展等，其中又以遊民問題最受關注。拉曼上月談及上任百日施政計畫時表示，目標是在第一任期結束前，讓全市帳篷及遊民營地全面消失，並將無家可歸者安置到室內。在經費方面，拉曼計畫與洛杉磯市主計長Kenneth Mejia合作，透過稽核市府各部門支出，找出浪費公帑的項目，再將節省的經費用於推動新政策。她也承諾，上任首日就會指示各部門成立緊急維修及清理小組，同時建立全市故障路燈地圖，逐一列出每盞路燈的通報日期及預定修復時間。

前洛杉磯市議員Mike Bonin指出，拉曼擔任市議員期間就非常重視數據，習慣透過數據追蹤施政成果，未來洛杉磯的市長和主計長都將是「數據派」。不過，他也提醒，市府本會計年度經費已分配完畢，新會計年度要到明年7月1日才開始，在此之前，相關改革恐怕難有太大進展。

公共安全方面，拉曼承諾擴大非武裝危機應變團隊，接手部分原由洛杉磯市警局處理的案件，並增聘911接線員，縮短報案等候及應變時間。Bonin認為，市府可考慮削減警用直升機預算，將經費轉投入非武裝危機應變服務，因為非武裝應變人員及911接線員的成本，都比配槍警員低。

拉曼其他競選承諾還包括，任命專責官員統籌寶馬山野火災區重建、設立好萊塢電影事務辦公室、允許餐廳自行認證戶外用餐區符合規定，以及透過公私合作，在2028年奧運前種植10萬棵樹。

至於洛杉磯國際機場（LAX）自動旅客捷運系統（People Mover），拉曼計畫倚重即將任命的洛杉磯世界機場集團（LAWA）董事會新成員協助處理。除了推動競選承諾，拉曼上任後前四個月的另一項重要工作，是編列下一會計年度市府預算。新年度預算案必須在明年4月初提出，屆時各項改革能否獲得足夠經費支持，將是新市府面臨的重要考驗。