話劇版「牡丹亭」演員王姬現身力挺
話劇版《牡丹亭》在南加首演，賈一平夫婦歷時1年多籌備製作，王姬等人到場支持，演出以傳統元素結合新編敘事推廣中文戲劇。
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話劇版《牡丹亭》在南加首演，賈一平夫婦歷時1年多籌備製作，王姬等人到場支持，演出以傳統元素結合新編敘事推廣中文戲劇。
在中國只需專心演戲，在美國全部親力親為。話劇全本《牡丹亭》日前在南加聖迪瑪斯上演，導演賈一平不僅導演編劇一把抓，還從舞台佈景到場地座位全部自己「手搓」（親力親為）完成，歷時一年多終於迎來話劇版《牡丹亭》首演。久未露面的演員王姬也驚喜現身觀看表演。
在聖迪瑪斯的Presence Arts劇場，曾出演過「北京人在紐約」等大火劇的演員王姬一身黑衣現身，她表示，洛杉磯華人文化生活有這樣中文戲劇演出太難得。她來美40年，如今在美華人越來越多，但好像中國人很了解美國，可美國人對中國了解卻不多。希望借助文化和藝術，華人能把自己文化介紹給更多的美國人。
畢業於中央戲劇學院的演員賈一平和北京電影學院畢業的董曉燕夫婦，落戶南加後就積極推廣中文話劇，繼《原野》和《生死場》後又推出話劇版《牡丹亭》，賈一平表示，他歷時一年多的時間構思籌備，從原著文本出發，對故事進行重新梳理和挑戰，他保留其寫意的舞台、定場詩與半文半白的語言，增加更清晰的故事線索與人物衝突，探討杜麗娘與柳夢梅因夢生情、因情而生、跨越生死的命題。
製片人董曉燕表示，除專業演員，此前參與作品的社區表演愛好者，如大家熟悉的律師張軍夫婦也參與演出，部分演員並不具備很強專業技能，但大家都對戲劇充滿熱情，帶來不一樣的牡丹亭。
曾是天津人民藝術劇院當家花旦的李柔潼反串扮演柳夢梅，她表示，她赴美讀書結婚生子後已有十幾年沒登上舞台，這次演出是她重返舞台後的第一部話劇，也是首次反串。
飾演杜麗娘的林雯汐表示，希望透過這部作品傳承並分享中華傳統文化，在整齣戲中融入戲曲、舞蹈、音樂等古典元素，還專門有形體老師指導他們身段。演出持續到11月25日，共計演出10場。
美國嶺南基金會會長夏定若、南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭和USC Roski藝術學院董事施劉秀枝等到場支持。
作品日前在南加聖迪瑪斯的Presence Arts劇場首演，賈一平不僅導演、編劇一把抓，連舞台佈景與場地座位也親自處理，歷時1年多才完成。 王姬表示，洛杉磯華人文化生活能有中文戲劇非常難得。她認為華人應借助文化與藝術，把自身文化介紹給更多美國人，也讓外界更了解中國。 該劇保留寫意舞台、定場詩與半文半白語言，同時強化故事線與衝突，並融入戲曲、舞蹈、音樂。除專業演員外，也有社區表演愛好者參與。
精華 FAQ
作品日前在南加聖迪瑪斯的Presence Arts劇場首演，賈一平不僅導演、編劇一把抓，連舞台佈景與場地座位也親自處理，歷時1年多才完成。
王姬表示，洛杉磯華人文化生活能有中文戲劇非常難得。她認為華人應借助文化與藝術，把自身文化介紹給更多美國人，也讓外界更了解中國。
該劇保留寫意舞台、定場詩與半文半白語言，同時強化故事線與衝突，並融入戲曲、舞蹈、音樂。除專業演員外，也有社區表演愛好者參與。
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