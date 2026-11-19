話劇全本《牡丹亭》日前首演，導演賈一平和董曉燕（左二和左一）及南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭（右二）等人剪彩。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 話劇版《牡丹亭》在南加首演，賈一平夫婦歷時1年多籌備製作，王姬等人到場支持，演出以傳統元素結合新編敘事推廣中文戲劇。

在中國只需專心演戲，在美國全部親力親為。話劇全本《牡丹亭》日前在南加 聖迪瑪斯上演，導演賈一平不僅導演編劇一把抓，還從舞台佈景到場地座位全部自己「手搓」（親力親為）完成，歷時一年多終於迎來話劇版《牡丹亭》首演。久未露面的演員王姬 也驚喜現身觀看表演。

在聖迪瑪斯的Presence Arts劇場，曾出演過「北京人在紐約」等大火劇的演員王姬一身黑衣現身，她表示，洛杉磯 華人文化生活有這樣中文戲劇演出太難得。她來美40年，如今在美華人越來越多，但好像中國人很了解美國，可美國人對中國了解卻不多。希望借助文化和藝術，華人能把自己文化介紹給更多的美國人。

畢業於中央戲劇學院的演員賈一平和北京電影學院畢業的董曉燕夫婦，落戶南加後就積極推廣中文話劇，繼《原野》和《生死場》後又推出話劇版《牡丹亭》，賈一平表示，他歷時一年多的時間構思籌備，從原著文本出發，對故事進行重新梳理和挑戰，他保留其寫意的舞台、定場詩與半文半白的語言，增加更清晰的故事線索與人物衝突，探討杜麗娘與柳夢梅因夢生情、因情而生、跨越生死的命題。

製片人董曉燕表示，除專業演員，此前參與作品的社區表演愛好者，如大家熟悉的律師張軍夫婦也參與演出，部分演員並不具備很強專業技能，但大家都對戲劇充滿熱情，帶來不一樣的牡丹亭。

曾是天津人民藝術劇院當家花旦的李柔潼反串扮演柳夢梅，她表示，她赴美讀書結婚生子後已有十幾年沒登上舞台，這次演出是她重返舞台後的第一部話劇，也是首次反串。

飾演杜麗娘的林雯汐表示，希望透過這部作品傳承並分享中華傳統文化，在整齣戲中融入戲曲、舞蹈、音樂等古典元素，還專門有形體老師指導他們身段。演出持續到11月25日，共計演出10場。

美國嶺南基金會會長夏定若、南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭和USC Roski藝術學院董事施劉秀枝等到場支持。

曾是天津人民藝術劇院當家花旦的李柔潼反串扮演柳夢梅。（記者張宏／攝影）

天津人民藝術劇院演員李柔潼反串扮演柳夢梅（左）和飾演杜麗娘的林雯汐。（記者張宏／攝影）

歷時兩個多小時的話劇全本《牡丹亭》首演成功。（記者張宏／攝影）

話劇全本《牡丹亭》日前在聖迪瑪斯的Presence Arts劇場首演，吸引大家來支持。（記者張宏／攝影）

王姬（右）和賈一平和董曉燕夫婦是多年好友。（記者張宏／攝影）

在聖迪瑪斯的Presence Arts劇場，演員王姬一身黑衣現身力挺《牡丹亭》。（記者張宏／攝影）