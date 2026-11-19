華人在加州擁有房產，無論是買房還是整修庭院，需要提醒屋主的是：千萬不要隨便砍伐或大幅修剪院子裡的橡樹。圖為社區栽種的橡樹。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州各地對原生橡樹設有嚴格保護條例，屋主若擅自砍伐、過度修剪或破壞樹根，可能面臨高額罰款與賠償，必要時須先申請許可。

華人 在加州 擁有房產，無論是買房還是整修庭院，需要提醒屋主的是：千萬不要隨便砍伐或大幅修剪院子裡的橡樹。至於住宅附近公共區域的橡樹更是不能去隨意修剪。否則就會受到天價罰單，繳納賠償金。

根據洛杉磯 市府休閒與公園管理部門提供的資訊，加州對原生橡樹（Native Oak Trees）的保護力度在全美名列前茅。海岸活橡樹、谷橡樹等原生樹種往往擁有數百年壽命，是加州生態系統的基石。它們不僅能固碳、防止水土流失與調節微氣候，更為無數野生動物提供棲息地。隨著都市開發不斷擴張，原生橡樹林大幅縮減，促使各地政府陸續立法，將現存的原生橡樹納入嚴格的法律保護傘下。

雖然加州沒有一部單一的全州禁令，而是由各縣市政府自行制定「橡樹保護條例」（Oak Tree Ordinances），但各地的限制範圍往往遠超一般人的想像。在多數城市，只要原生橡樹達規定標準，就自動受到法律保護；若是體型龐大的老樹，更會被列為「遺產樹」（Heritage Trees），享有最高級別的保護。

一些華人以為「不砍倒就沒事」，事實上，過度修剪與樹根破壞同樣違法。屋主平時僅能進行基本的枯枝清理，若涉及移除粗大樹枝或修剪超過20%至30%的樹冠，就必須事先申請許可證（Permit），並由專業樹藝師評估。此外，樹冠滴水線外延通常屬於「樹根保護區」。在此範圍內進行挖掘、鋪設水泥、改變地形，甚至在夏季過度澆水導致根部腐爛，都可能因傷害樹根而觸法。

在加州，擅自動手的代價絕非「繳點小錢了事」。非法砍伐或蓄意破壞受保護橡樹，罰金通常從數千至數萬元不等。例如在洛杉磯市，蓄意破壞受保護樹木最高可處一萬元罰款及六個月監禁。除了罰款，違規者還必須按樹木評估價值賠償，並在原地或指定地點補種多棵新橡樹，同時負擔後續數年的養護監測費用。

不過，園藝專家「花哥」許希聖表示，如果這些受保護樹木，因樹冠過大或樹根侵入毀壞宅基，確實影響到住家安全，屋主還是可以向市府說明，申請許可，並由市府派專人來處理。